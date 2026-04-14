Πανελλήνιο Νεανίδων: Οι… διπλές εμπειρίες και οι ομάδες που έρχονται για «μάχη» (pics)

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων συμπληρώνει 40 χρόνια, με τις οκτώ ομάδες να είναι έτοιμες να πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης για τη διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 15-19 Απριλίου 2026 στους Αγίους Θεοδώρους της Κορινθίας.

Το Κλειστό Γυμναστήριο Κρομμυώνιο είναι εκείνο, που θα φιλοξενήσει τη δράση του 40ού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Ανόρθωση Βόλου, ο Απόλλων Πατρών, ο ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθλητικός, οι Πάνθηρες Καβάλας, ο ΠΑΟΚ και ο Πρωτέας Βούλας.

Οι περισσότερες από αυτές, μάλιστα, θα έχουν παίξει σε δύο ανταγωνιστικές διοργανώσεις, το W Rising Stars και το Πανελλήνιο Νεανίδων, δίνοντας παιχνίδια που προσφέρουν πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία στις νεαρές αθλήτριες, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Οι ομάδες του πρωταθλητισμού, αυτές που βρέθηκαν στο κατώφλι και η υπέρβαση

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι οι πέντε από τις οκτώ ομάδες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων έκαναν πορεία πρωταθλητισμού στο W Rising Stars, με τους ΠΑΟΚ, Πρωτέα Βούλας, Παναθηναϊκό και Ανόρθωση Βόλου να περνούν στο Final 4 στο Ολυμπιακό Χωριό, για να κατακτήσει την κούπα η ομάδα των Νοτίων προαστίων, ενώ ο Παναθλητικός για μία νίκη έμεινε εκτός της τελικής φάσης.

Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας της διοργάνωσης του W Rising Stars, που πρόσφερε τη δυνατότητα στις ομάδες να αγωνιστούν σε ένα σημαντικό όγκο ανταγωνιστικών παιχνιδιών, χρήσιμων τόσο για τις επόμενες διοργανώσεις, όπως το Πανελλήνιο Νεανίδων, όσο και για το μέλλον τους. Λίγο καιρό μετά το τέλος του W Rising Stars, θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Και οι επόμενες τρεις ομάδες, πάντως, πηγαίνουν στους Αγίους Θεοδώρους με τις δικές τους εικόνες. Ο Απόλλων Πατρών και ο ΟΦΗ αγωνίστηκαν με τη σειρά τους στα προκριματικά του W Rising Stars, με τις Αχαιές να ηττώνται από την ΑΓΕΧ και τις κρητικές να γνωρίζουν τον αποκλεισμό από τον Ηρόδοτο, χωρίς αυτό το γεγονός όμως να τις πτοήσει, καταφέρνοντας να φτάσουν στο Πανελλήνιο Νεανίδων, ενώ οι Πάνθηρες Καβάλας, σε μια περίοδο επιτυχιών για το σύλλογο, καθώς το τμήμα Γυναικών κατέκτησε πρόσφατα το Κύπελλο της Α2 Γνυιακών, απέκλεισαν τον Πιερικό Αρχέλαο, που στην κανονική περίοδο του W Rising Stars κατέκτησε την 9η θέση με ρεκόρ 3-8.

Ολες οι ομάδες, λοιπόν, διαθέτουν τις δικές τους παραστάσεις μέσα στη σεζόν και αυτές θα καταθέσουν στους Αγίους Θεοδώρους, προσφέροντας μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διοργάνωση για ένα ιστορικό 40ό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων.