Elite League: Οι δηλώσεις πριν την 2η αγωνιστική σε playoffs και playout

Λίγο μετά το Πάσχα, η Elite League επιστρέφει στη δράση με την δεύτερη αγωνιστική σε playoffs και playout. Ο λόγος περνά στους πρωταγωνιστές.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs:

Τρίτη 14 Απριλίου

17:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 2-1

Κώστας Πασχάλης (προπονητής Λαυρίου Boderm): «Χριστός Ανέστη και ευχές για υγεία σε όλον τον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας έναν ιδιαίτερα σημαντικό αγώνα, τον δεύτερο με τον Βίκο για τα Play Offs, αυτή τη φορά στην έδρα μας. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό έξι μέρες πριν και πήραν τη νίκη, γνωρίζουμε όμως όλοι μας ότι αυτή δεν αρκεί για να βρεθούμε στο Final 4. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην εμφάνιση της Μεγάλης Τετάρτης και να κατακτήσουμε τη νίκη, ωστόσο το έργο μας θα είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτή τη φορά. Ο Βίκος είναι ομάδα με έμπειρα παιδιά και περιμένουμε την αντίδραση του, είμαστε όμως έτοιμοι και εμείς να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο».

Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons, γκαρντ/φόργουορντ, 26χρ.): «Έχουμε μπροστά μας το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν και πρέπει πραγματικά να μπούμε στο παρκέ και θα παίξουμε έτσι όπως ξέρουμε ότι μπορούμε. Πιστεύω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα σε αυτή τη λίγκα, αλλά για να το αποδείξουμε, πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι στην άμυνα. Είμαι σίγουρος ότι την Τρίτη θα παίξουμε με “δίψα” για τη νίκη και θα κάνουμε τη δουλειά μας».

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF) 1-2

Ντίνος Δενδρινός (ΝΕΜ, γκαρντ, 22χρ.): «Αρχικά θέλω να ευχηθώ σε όλους, Χρόνια Πολλά, με υγεία και ευτυχία για όλους! Δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τον Κόροιβο. Θέλουμε να τελειώσουμε την δουλειά και να προκριθούμε σε δεύτερο διαδοχικό Final 4. Το έργο μας, δεν θα είναι εύκολο. Και στο ματς της κανονικής διάρκειας και στο Game 1, ο Κόροιβος μας δυσκόλεψε. Ωστόσο, μέσα στις γιορτές δουλέψαμε, είδαμε τα λάθη μας και θα προσπαθούμε να μην τα επαναλάβουμε ξανά. Αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και έχουμε συγκέντρωση και στις δύο πλευρές του παρκέ μπορούμε να φύγουμε με νίκη από την Αμαλιάδα».

17:00 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF) 0-3

Τάσος Αντωνάκης (Ψυχικό, φόργουορντ, 34χρ.): «Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλο τον κόσμο για αυτές τις άγιες μέρες του Πάσχα. Σε ότι αφορά τον αγώνα με τον Πρωτέα, γνωρίζουμε πως βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση μετά το 0-3 της περασμένης εβδομάδας, είμαστε ζωντανοί όμως και πρέπει να αντιδράσουμε. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα παρά το γιορτινό των ημερών, είδαμε τα λάθη μας από το τελευταίο παιχνίδι, και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε την Τετάρτη και θα πάμε βήμα βήμα. Κοιτάμε πάντα το επόμενο παιχνίδι και μακάρι να έρθει και το επόμενο».

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF) 0-3

Λευτέρης Μητσιμπόνας (ΑΓΕΧ, γκαρντ, 32χρ.): «Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση παρόλα αυτά την Τετάρτη θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πάρουμε την νίκη ! Καλούμε τον κόσμο της Χαλκίδας να μας βοηθήσει με την παρουσία του και την φωνή του».

Ανδρέας Σκούρτης (Παπάγου, γκαρντ, 20χρ.): «Εχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη, γνωρίζοντας ότι έχουμε κάνει το 3-0 στη σειρά αλλά χωρίς να έχουμε πετύχει ακόμα τον στόχο μας. Το σκορ δεν λέει όλη την αλήθεια, κάθε παιχνίδι με την ΑΓΕΧ είναι απαιτητικό και χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση για 40 λεπτά. Έχουμε δουλέψει πολύ όλη τη σεζόν για να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και θέλουμε να τελειώσουμε τη σειρά με τον σωστό τρόπο. Ξέρουμε ότι η ΑΓΕΧ θα μπει δυνατά στην έδρα της, θα παίξει με ενέργεια και δεν θα μας χαρίσει τίποτα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ματσάρουμε την έντασή τους. Για εμάς το κλειδί είναι η άμυνα και η συγκέντρωση στις λεπτομέρειες. Αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και παίξουμε με ομαδικότητα, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε το 4-0. Θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας που μας στηρίζει όλη τη χρονιά και να του χαρίσουμε την πρόκριση στο Final 4 της Λευκάδας. Πάμε βήμα-βήμα, με σεβασμό στον αντίπαλο, αλλά και με απόλυτη πίστη στην ομάδα μας».

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των play out:

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF) 1-2

Αχιλλέας Βλαχογιάννης (Νίκη Βόλου, φόργουορντ, 21χρ.): «Αυτή την Τετάρτη δεν δίνουμε απλώς έναν αγώνα, δίνουμε έναν τελικό επιβίωσης. Γνωρίζουμε όλοι τη σημασία της αναμέτρησης με τον ΓΣ Σοφάδων και το τι διακυβεύεται για την ιστορία και το μέλλον της ομάδας μας. Το παιχνίδι θα κριθεί στη θέληση, στη δύναμη που θα βγάλουμε σε κάθε διεκδικούμενη μπάλα και στην άμυνα που θα «τσακίσει» κάθε προσπάθεια. Αυτή τη μάχη, όμως, δεν θα τη δώσουμε μόνοι μας. Καλούμε όλο τον κόσμο της πόλης και τους φιλάθλους μας να γίνουν ο έκτος μας παίκτης. Θέλουμε ένα γήπεδο «καμίνι», μια ατμόσφαιρα που θα μας δώσει ώθηση στις δύσκολες στιγμές. Την Τετάρτη παίζουμε για εμάς, για τον κόσμο μας και για την παραμονή της ομάδας μας εκεί που ανήκει».

Κωνσταντίνος Χαντζής (Σοφάδες, γκαρντ, 19χρ.): «Ο αγώνας στο Βόλο απέναντι στη Νίκη θα είναι διαφορετικός και με μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί απέναντί μας θα είναι μία ομάδα που θα έχει τους φιλάθλους της στο πλευρό της, κάτι που θα της δώσει πρόσθετη δυναμική. Επιπλέον, η Νίκη θα παίξει το τελευταίο της χαρτί για την παραμονή της, επομένως η δική μας επικράτηση την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχει καμία σημασία ως προς την έκταση που πήρε, καθώς πλέον ο αντίπαλος μας γνωρίζει και τον γνωρίζουμε καλά. Είναι καινούρια 40 λεπτά που θα παλέψουμε για να κάνουμε το 3-1 στη σειρά και να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο, την παραμονή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Elite League».

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF) 2-1

Μάρκος Δροσινός (βοηθός προπονητή Δάφνης): «Όταν ξεκινάει μια σειρά playoffs ή play out, τα προπονητικά πινακάκια δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πιο μεγάλη σημασία έχει η κατάθεση και εννοείται η τύχη. Τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ και φάνηκε. Είχαμε ένταση με τις καλές και τις κακές μας στιγμές, με τα λάθη μας και με τις καλές μας φάσεις. Έπαιξε σημαντικό ρόλο η απουσία του κόσμου, αλλά σκοπός είναι ό,τι κάνεις στις τέσσερις γραμμές. Μας πλήγωσε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο, όταν και επιτρέψαμε στην ομάδα των Μαχητών να τρέχει στο γήπεδο και να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο είναι καλή. Ήταν ένα πράγμα το οποίο είχαμε πει να το προσέξουμε, ένα πράγμα το οποίο είχαμε πει να δώσουμε σημασία. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει τελειώσει η σειρά. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι μέσα στους Μαχητές όπου θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε. Πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για εμάς. Αν το Σάββατο γυρίσουμε τη σειρά στην έδρα μας, θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι».