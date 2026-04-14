Στην αναμονή οι Λέικερς: Επιστρέφει στις ΗΠΑ ο Ντόντσιτς μετά την θεραπεία στην Ισπανία

Ο Λούκα Ντόντσιτς υπέστη θλάση 2ου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για απουσία 4-6 εβδομάδων, ωστόσο ο 27χρονος γκαρντ πήρε την κατάσταση στα χέρια του.
Ο Ντόντιστς με την άδεια του ιατρικού επιτελείου των Λέικερς, ταξίδεψε στην Ισπανία και υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες θεραπείες με ενέσεις, προκειμένου να επισπεύσει την επιστροφή του.
Όπως, μάλιστα ανέφερε ο Σαμς Χαράνια σε εκπομπή του ESPN, ο Σλοβένος γκαρντ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ την Παρασκευή, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς των Λέικερς, για να διαπιστώσουν πώς πήγε η αποθεραπεία του.
Οι Λέικερς στον πρώτο γύρο των playoffs θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρας τους Χιούστον Ρόκετς και το Game 1 έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4).
Στόχος του Ντόντσιτς είναι να προλάβει να είναι διαθέσιμος από το Game 3, προκειμένου να βοηθήσει τους Λέικερς να προκριθούν στον δεύτερο γύρο των playoffs του NBA.
On Lakers star Luka Doncic’s impending return to the U.S. after treatments in Spain for NBA Today: pic.twitter.com/ZWWSelaZ5L— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026