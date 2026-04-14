Στην αναμονή οι Λέικερς: Επιστρέφει στις ΗΠΑ ο Ντόντσιτς μετά την θεραπεία στην Ισπανία

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος στην προσπάθεια που θα κάνουν οι Λος Άντζελες Λέικερς στα playoffs του NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς υπέστη θλάση 2ου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για απουσία 4-6 εβδομάδων, ωστόσο ο 27χρονος γκαρντ πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Ντόντιστς με την άδεια του ιατρικού επιτελείου των Λέικερς, ταξίδεψε στην Ισπανία και υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες θεραπείες με ενέσεις, προκειμένου να επισπεύσει την επιστροφή του.

Όπως, μάλιστα ανέφερε ο Σαμς Χαράνια σε εκπομπή του ESPN, ο Σλοβένος γκαρντ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ την Παρασκευή, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς των Λέικερς, για να διαπιστώσουν πώς πήγε η αποθεραπεία του.

Οι Λέικερς στον πρώτο γύρο των playoffs θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρας τους Χιούστον Ρόκετς και το Game 1 έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4).

Στόχος του Ντόντσιτς είναι να προλάβει να είναι διαθέσιμος από το Game 3, προκειμένου να βοηθήσει τους Λέικερς να προκριθούν στον δεύτερο γύρο των playoffs του NBA.