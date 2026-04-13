Φοντέκιο: «Δεν θα ήθελα να μετακομίσω ξανά, νιώθω άνετα στο Μαϊάμι»

Ο Σιμόνε Φοντέκιο σε δηλώσεις του στο Sky Sports μίλησε για το μέλλον του και δήλωσε πως προτεραιότητά του είναι η παραμονή στο Μαϊάμι, αν φυσικά επιθυμεί κάτι ανάλογο και ο οργανισμός.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο ετοιμάζεται για το παιχνίδι των Χιτ κόντρα στους Χόρνετς για τα play-in του ΝΒΑ, ένα παιχνίδι που ενδέχεται να είναι το τελευταίο του Ιταλού φοργουορντ με τη φανέλα του Μαϊάμι.

Να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και θα είναι πλέον unrestricted free agent, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει καθώς το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ευρώπη δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ο διεθνής Ιταλός φόργουορντ μίλησε στο Sky Sports για την θητεια του στο ΝΒΑ και δήλωσε πως προτεραιότητά του είναι η παραμονή στο Μαϊάμι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την σεζόν: «Είμαι γενικά ικανοποιημένος, παρόλο που ήταν μια σεζόν με μερικά σκαμπανεβάσματα σε προσωπικό επίπεδο. Ξεκίνησα πολύ καλά και αυτό αύξησε λίγο τις προσδοκίες όλων. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, δεν τα πήγα εξίσου καλά. Είμαι ο πρώτος που το παραδέχεται αυτό. Και με την επιστροφή ορισμένων βασικών συμπαικτών μου, όπως ο Χίρο, έχασα μερικά λεπτά. Αλλά συνολικά, είμαι χαρούμενος»

Όσο για το ποια είναι η επιθυμία του, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, τόνισε: «Θα ήθελα πολύ να μείνω στο Μαϊάμι, αλλά όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί το ΝΒΑ, συνεπώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για πρώτη φορά, ωστόσο, θα είμαι ελεύθερος χωρίς περιορισμούς, οπότε κι εγώ μπορώ να επιλέξω το μέλλον μου. Θα ήθελα πάντως πολύ να μείνω εδώ. Δεν θα ήθελα να μετακομίσω ξανά με την οικογένειά μου επειδή περνάμε υπέροχα στο Μαϊάμι και είναι εξίσου σημαντικό, ότι νιώθω πραγματικά άνετα με όλους εδώ, από τους ιδιοκτήτες μέχρι το προπονητικό επιτελείο και ειδικά σε αυτά τα αποδυτήρια, τα οποία είναι ξεχωριστά λόγω της ομάδας που έχει δημιουργηθεί. Θα μιλήσω με τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν, αλλά η ελπίδα μου είναι να μείνω εδώ»