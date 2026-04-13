Πονσαρνάου: «Στο μυαλό μας οι τελικοί του Europe Cup με τον ΠΑΟΚ»

Ο προπονητής της Μπιλμπάο τόνισε σε δηλώσεις του πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη στους τελικούς του FIBA Europe Cup με τον ΠΑΟΚ.

Η Μπιλμπάο ηττήθηκε εύκολα με 90-61 από την Μπαρτσελόνα, με τον Χάουμε Πονσαρνάου να είναι προβληματισμένος με την εμφάνιση της ομάδας του. «Ήμασταν πολύ κακοί, πολύ αδύναμοι, ειδικά στην επίθεση. Οι κακές επιθετικές αποφάσεις μας επηρέασαν στη συνέχεια αμυντικά, αλλά σαφώς εκεί που αποτύχαμε ήταν στο στυλ παιχνιδιού μας, με πάρα πολλές ατομικές αποφάσεις και όχι αρκετές ομαδικές, και δεν ήμασταν καθόλου στο ύψος των περιστάσεων» ανέφερε αρχικά μετά το ματς.

Και στην συνέχεια τόνισε πως οι παίκτες του έχουν στο μυαλό τους τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ για τους τελικούς του FIBA Europe Cup. «Συνήθως αλλάζουμε και τους πέντε παίκτες για να διατηρήσουμε την ενέργεια της ομάδας, αλλά σήμερα (σ.σ. χθες) η ενέργεια δεν ήταν έντονη. Είχαν την ενέργεια και τη δύναμη. Ήμασταν πολύ αδύναμοι. Είχαμε βολές και δεν τις βάζαμε… Ίσως δεν προσεγγίσαμε καλά το παιχνίδι επειδή έχουμε πολλά στο μυαλό μας, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του FIBA Europe Cup, αλλά και του γεγονότος ότι οι άμεσοι αντίπαλοί μας για μια θέση στα πλέι οφ ,είχαν χάσει και εμείς είχαμε μια ευκαιρία. Αλλά στο τέλος, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον από την αρχή, να παίζουμε καλό μπάσκετ και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε» προσέθεσε.

Κλείνοντας είπε: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοση μας στο παιχνίδι αυτό, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με τη σεζόν που κάνουμε. Η ομάδα είναι πολύ καλή, που θα οι παίκτες θα αντιδράσουν κατάλληλα, μετά από ένα κακό παιχνίδι. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι εντός έδρας εναντίον της Μανρέσα, και μετά έρχεται ο πρώτος τελικός του FΕC, τον οποίο θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα από ό,τι κάναμε με τη Μπαρτσελόνα».