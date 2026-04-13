Γιανάι για Ιτούδη: «Οι haters θα μισούν, εμείς θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί» (pic)

Μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στην Μακάμπι, ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του στάθηκε στους… haters της ομάδας του, οι οποίοι της δίνουν κίνητρο.
Ο πρόεδρος της ομάδας, Όφερ Γιανάι, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και δημοσίευσε μία φωτογραφία του με τον Έλληνα κόουτς, γράφοντας στην λεζάντα: «Χαίρομαι που σε βλέπω χαρούμενο κόουτς. Οι haters θα συνεχίσουν να μισούν, εμείς θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί».
Δείτε την ανάρτηση:
Glad to see you happy coach ❤️🙏🏻— Ofer (@OferYannay) April 12, 2026
Haters will hate we will keep winning titles together pic.twitter.com/1G9pGTfV2Z