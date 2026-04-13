Γιανάι για Ιτούδη: «Οι haters θα μισούν, εμείς θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί» (pic)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τις δηλώσεις του Δημήτρη Ιτούδη περί haters.

Μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στην Μακάμπι, ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του στάθηκε στους… haters της ομάδας του, οι οποίοι της δίνουν κίνητρο.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Όφερ Γιανάι, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και δημοσίευσε μία φωτογραφία του με τον Έλληνα κόουτς, γράφοντας στην λεζάντα: «Χαίρομαι που σε βλέπω χαρούμενο κόουτς. Οι haters θα συνεχίσουν να μισούν, εμείς θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί».

Δείτε την ανάρτηση: