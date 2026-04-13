Η ισονομία του… Λιόλιου: Μέσα-έξω παρών με τον Αθηναϊκό, αγνοείται στα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκού

Ένας Βυρωνιώτης από την Πάτρα είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, γι’ αυτό και έχει γίνει μόνιμος θαμώνας του Αθηναϊκού εντός κι εκτός συνόρων, αρνούμενος πεισματικά να δει αγώνα άλλης ομάδας, ειδικά αν αυτή φορά πράσινα και έχει έμβλημα Τριφύλλι.

Η απουσία δυναμικής και δυνατοτήτων στο τμήμα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, άφησε «ορφανή» μια θέση και έπρεπε ο Βαγγέλης Λιόλιος να την καλύψει. Σε αντίθεση με τους άνδρες, στις γυναίκες οι «ερυθρόλευκες» κατόρθωσαν να προκαλέσουν μόνο μια τιμωρία έδρας για τον Παναθηναϊκό. Οπότε ήταν επιβεβλημένη η… αντικατάστασή τους.

Ο Αθηναϊκός ήρθε με φόρα, φιναλίστ του περυσινού πρωταθλήματος και με ρόστερ που θα ζήλευε ακόμη και ποδοσφαιρική ομάδα. Η συμβολή του Νίκου Χαρδαλιά στις χορηγίες και στα λεφτά, έφερε αυτόματα έναν… κολαούζο. Τον Βαγγέλη Λιόλιο. Ο πρόεδρος του συστήματος που διοικεί το μπάσκετ (ΕΟΚ) έχει μετατραπεί σε μεγάλο υποστηρικτή και συμπαραστάτη του Αθηναϊκού.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που… πουλάει παραμύθια περί ισονομίας. Αυτός που θεωρητικά θα κόψει το καρπούζι στη μέση. Καθαρίζοντας και τα κουκούτσια, για να γευτεί τη δροσιά του φρούτου χωρίς περισπασμούς η ομάδα του Περιφερειάρχη για τον Λιόλιο, διότι ας μη γελιόμαστε η ομάδα του Βύρωνα δεν τον απασχολεί καθόλου.

Τα μηνύματα τα στέλνει διαρκώς αναφορικά με το τι συμβαίνει και στο μπάσκετ γυναικών πέρα από των ανδρών. Οι ίδιες οι παρουσίες του σε συγκεκριμένα γήπεδα που παίζει ο Αθηναϊκός, σε συνδυασμό με τις απουσίες του απ’ τα γήπεδα που παίζει ο Παναθηναϊκός, «μιλάνε» από μόνες τους.

Παιδιά και αποπαίδια. Χαϊδεμένα και κυνηγημένα. Ήταν εκεί στη Γλυφάδα στον πρώτο τελικό του Eurocup. Ήταν στην Τουρκία για το ματς με τη Μερσίν. Στον ευρωπαϊκό προημιτελικό του Παναθηναϊκού, θα είχε μείνει από βενζίνη και δεν πρόλαβε το τζάμπολ. Ούτε είχε πτήση για την Τουρκία.

Στα παιχνίδια του Αθηναϊκού ήταν παρών και στα δύο. Χρόνος υπάρχει. Διάθεση για ισονομία δύσκολα. Ούτε καν για την έξωθεν καλή μαρτυρία του ενδιαφέρεται. «Ο θεσμός δεν αγγίζεται» όπως είχε τονίσει σε εκείνη την ιστορική συνέντευξη Τύπου που πήγε τόσο καλά ώστε να μην την επαναλάβει ποτέ…

Ακόμη κι αν η δικαιολογία είναι πως οι Παναθηναϊκοί – έχουν το… κακό συνήθειο για το μπάσκετ που πρεσβεύει ο Λιόλιος να γεμίζουν τα γήπεδα – είναι εναντίον του λόγω των όσων έχει τραβήξει η ομάδα τους σε άνδρες και γυναίκες επί των ημερών του, τότε ισονομία θα ήταν να μην πάει πουθενά. Να τηρήσει ακριβώς την ίδια στάση απέναντι σε όλους δηλαδή.

Άλλωστε πάντα είναι εκεί οι εκπρόσωποί του με τα γκρι, για να κάνουν τη δουλειά όταν χρειαστεί. Η παρουσία του όμως, είναι η δημόσια εικόνα της στάσης και των πρακτικών του. Θέλει να ορίζει το μπάσκετ, με συμπεριφορά που θα τη βλέπουν όλοι.

Για να… σιγουρέψει την μη κατάκτηση του Παναθηναϊκού φρόντισε ήδη

1. Να περάσει προκήρυξη πρωταθλήματος παγκόσμια πρωτοτυπία ώστε μια ομάδα να παίζει στο γήπεδο της όλους τους αγώνες της αλλά όχι τους τελικούς.

2. Για πρώτη φορά να υπάρχει απεριόριστη αγορά ξένων ώστε να μπορεί ο «πλούσιος» να επιλέγει πριν από τα παιχνίδια του, τις 4 ξένες που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι ελληνοποιημένες…

3. Να επιβάλει ποινή κεκλεισμένων των θυρών σε αγώνα που έγινε… κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη ενός αντικειμένου στο λεωφορείο που ήταν σε παράπλευρη του γηπέδου, οδό.

4. Να έχει κάνει διαιτητικές ομορφιές στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια που έδωσε το αβαντάζ έδρας στον Αθηναϊκό.

Το… κερασάκι το κρατάει μάλλον για το φινάλε, τώρα που την Τετάρτη ξεκινάνε οι τελικοί. Πρώτα έκανε παιδιά στο πρόσφατο πανελλήνιο σχολικό να κλαίνε με τις πρακτικές του, να μην δώσει τη μάχη του ώστε να επιβάλει την περίφημη «ισονομία»… του Λιόλιου και στα κορίτσια;