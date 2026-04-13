Επίσημο: Στην Ντουμπάι ο Σέκουλιτς μέχρι το τέλος της σεζόν (pic)

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλεξάνταρ Σέκουλιτς μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Η Ντουμπάι αποφάσισε να μην ολοκληρώσει την σεζόν με τον Γιούριτσα Γκόλεματς στον πάγκο της και έτσι μετά την απομάκρυνσή του έψαξε για τον αντικαταστάτη του.

Τελικά, ανακοίνωσε την έναρξης της συνεργασίας της με τον Αλεξάνταρ Σέκουλιτς, ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα μέχρι το φινάλε της σεζόν. Ο νέος head coach θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στην Βαλένθια (17/4) για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.