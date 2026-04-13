Το επετειακό λογότυπο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια (vid)

Δείτε το επετειακό λογότυπο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έκανε γνωστό το επετειακό σήμα μέσα από ένα πολύ όμορφο βίντεο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ: Παρουσίαση του επετειακού λογοτύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, παρουσιάζει το επετειακό λογότυπο που θα συνοδεύσει τη νέα ιστορική σελίδα του Δικεφάλου.

Το επετειακό σήμα των 100 χρόνων αποτελεί έναν συμβολικό σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του Συλλόγου, αλλά και με ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το αύριο, το νέο λογότυπο εκφράζει τη διαχρονική δύναμη της ιδέας του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δημιουργίας του επετειακού λογοτύπου, προχώρησε και η εξέλιξη του σήματος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος αετός επανασχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπώνει ένα πιο καθαρό, δυναμικό και σύγχρονο χαρακτήρα, διατηρώντας αναλλοίωτο τον συμβολισμό και την ιστορική του βαρύτητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανανέωση της ασπίδας, η οποία πλέον διαμορφώνεται με πέντε λωρίδες – τρεις μαύρες και δύο λευκές. Οι τρεις μαύρες λωρίδες συμβολίζουν το πένθος και παραπέμπουν στις τρεις συλλαβές της λέξης «αδέλφια», ενώ οι δύο λευκές εκφράζουν τη λέξη «ζείτε», αποτυπώνοντας τη διαρκή παρουσία εκείνων που δεν βρίσκονται πια κοντά μας, αλλά παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη.

Το νέο επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποτελεί απλώς ένα εικαστικό στοιχείο. Είναι μια υπενθύμιση ότι ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει σε κανέναν και ταυτόχρονα ανήκει σε όλους. Στον κόσμο του. Σε αυτούς που τον ακολουθούν, τον στηρίζουν και τον κρατούν ζωντανό καθημερινά.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τιμά την ιστορία της και προχωρά στον νέο αιώνα με πίστη, δυναμική και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σχεδιάστηκε από τον Γιώργο Μαυρίδη.

Επετειακά προϊόντα για τα 100 χρόνια της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμα στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας https://paokbcstore.gr/shop/paok-100/».

Δείτε την ανάρτηση:

«Ένας αιώνας μνήμης. Ένας αιώνας πίστης. Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ 1926 – 2026».

Ένας αιώνας μνήμης.

Ένας αιώνας πίστης.

Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ.

Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ

1926 – 2026#PAOK100https://t.co/2VoH3SdpWt — PAOK BC (@PAOKbasketball) April 13, 2026

Δείτε το βίντεο: