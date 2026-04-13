«Υπογράφει στην Ντουμπάι ο Σέκουλιτς»

Η Ντουμπάι ψάχνει τον επόμενο προπονητή της μετά την απομάκρυνση του Γιούριτσα Γκόλεματς και βρίσκεται κοντά στο να υπογράψει τον Αλεξάνταρ Σέκουλιτς σύμφωνα με το «BasketNews».

Η Ντουμπάι αποφάσισε να… χωρίσει τους δρόμους της με τον Γιούριτσα Γκόλεματς και βγήκε στην αγορά για να βρει τον διάδοχό του.

Σύμφωνα με το «BasketNews», ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την ομάδα και αναμένεται να καθίσει στον πάγκο μέχρι το φινάλε της σεζόν. Και αυτό γιατί η ομάδα θέλει να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της το καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο Σέκουλιτς είναι ο προπονητής της Εθνικής Σλοβενίας και πριν από μερικούς μήνες ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμα δύο χρόνια.