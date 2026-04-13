ΚΑΕ ΑΕΚ για τα γενέθλια του συλλόγου: «Υπερήφανοι για την ιστορία μας» (pic)

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα για τα 102α γενέθλια του συλλόγου.

Η ΑΕΚ «έκλεισε» τα 102 χρόνια και η ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σαν σήμερα…



Στην οδό Βερανζέρου, στο κέντρο της Αθήνας, την 13η Απριλίου 1924, στο κατάστημα των αδελφών Ιωνά και του Κώστα Δημόπουλου γεννιέται το ένδοξο «Κλουμπ» της Ρωμιοσύνης: Η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (A.E.K.)



Η Ομάδα Μας.



Η ευγνωμοσύνη προς τους Ιδρυτές προγόνους μας -επιφανείς Κωνσταντινουπολίτες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώτος Πρόεδρός μας, Κωνσταντίνος Σπανούδης, και Μικρασιάτες πρόσφυγες - σταθερά και διαρκής».