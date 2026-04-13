Ρίβερς για την αποχώρησή του: «Δεν πήγαν όπως ήθελα τα πράγματα»

Μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο των Μπακς, ο Ντοκ Ρίβερς τόνισε πως τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε στην θητεία του.

Η… εφιαλτική σεζόν ολοκληρώθηκε με ήττα από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς για τους Μιλγουόκι Μπακς και μετά το ματς έγινε γνωστό πως ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει ως ο head caoch των «Ελαφιών».

Μετά τον αγώνα, ο έμπειρος κόουτς έκανε γνωστό πως ήταν σε επαφή με την διοίκηση και αποφάσισαν μαζί για αυτή την αλλαγή. Υπογράμμισε πως θέλει να δει τον οργανισμό να τα πηγαίνει καλύτερα και ότι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη δουλειά. Την ίδια ώρα, τόνισε πως ακόμα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον οργανισμό για τον νέο ρόλο που θα αναλάβει.

«Είμαστε στην ίδια σελίδα με την ομάδα. Μιλήσαμε και θέλαμε να γίνει γρήγορα αυτό. Δεν ξέρω, μιλάμε ακόμα για τον νέο μου ρόλο. Είναι καλός οργανισμός, θέλουμε να είμαστε ξανά στην κορυφή, οπότε θα δούμε» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Απόλαυσα την δοκιμασία. Δεν πήγε όπως θα ήθελα. Θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερη δουλειά. Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη υγεία. Θα μπορούσαν να ήταν πολλά πράγματα διαφορετικά. Δεν μου αρέσει να κοιτάω στο παρελθόν. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάς μπροστά. Κάναμε πολλά πράγματα για να αναπτύξουμε τους νέους παίκτες. Δυστυχώς, αυτός ήταν ο δρόμος που μας παρουσιάστηκε και αυτό κάναμε».