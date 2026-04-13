NBA: Τα ζευγάρια σε playoffs και play in στην Δύση

Λίγη ώρα μετά το... ξεκαθάρισμα στην Ανατολή, έγινε γνωστή και η τελική κατάταξη στην δυτική περιφέρεια με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να τερματίζουν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 64-18.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς τερμάτισαν δεύτεροι με ρεκόρ 62-20, με τους Νάγκετς να ακολουθούν στην τρίτη θέση (54-28) και τους Λος Άντζελες Λέικερς στην τέταρτη (53-29).
Αναλυτικά τα ζευγάρια στο play in tournament
Φοίνιξ Σανς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με τους Σπερς στα playoffs, ενώ ο ηττημένος θα έχει δεύτερη ευκαιρία)
Λος Άντζελες Κλίπερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς-Μπλέιζερς και θα διασταυρωθεί με τους Θάντερ στα playoffs).
Τα ζευγάρια στα playoffs της δυτικής περιφέρειας
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ή Λος Άντζελες Κλίπερς ή Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
Σαν Αντόνιο Σπερς - Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
Ντένβερ Νάγκετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς
Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς