NBA: Τα ζευγάρια σε playoffs και play in στην Δύση

Ολοκληρώθηκε η regular season του NBA και πλέον υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τα διασταυρώματα σε playoffs και play in.

Λίγη ώρα μετά το... ξεκαθάρισμα στην Ανατολή, έγινε γνωστή και η τελική κατάταξη στην δυτική περιφέρεια με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να τερματίζουν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 64-18.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς τερμάτισαν δεύτεροι με ρεκόρ 62-20, με τους Νάγκετς να ακολουθούν στην τρίτη θέση (54-28) και τους Λος Άντζελες Λέικερς στην τέταρτη (53-29).

Αναλυτικά τα ζευγάρια στο play in tournament

Φοίνιξ Σανς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με τους Σπερς στα playoffs, ενώ ο ηττημένος θα έχει δεύτερη ευκαιρία)

Λος Άντζελες Κλίπερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς-Μπλέιζερς και θα διασταυρωθεί με τους Θάντερ στα playoffs).

Τα ζευγάρια στα playoffs της δυτικής περιφέρειας

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ή Λος Άντζελες Κλίπερς ή Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Σαν Αντόνιο Σπερς - Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Ντένβερ Νάγκετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς