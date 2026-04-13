Οι Νάγκετς «καθάρισαν» τους Σπερς και κλείδωσαν την 3η θέση στη Δύση

Οι Ντένβερ Νάγκετς παρά τις απουσίες που είχαν να διαχειριστούν πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς (128-118), εξασφαλίζοντας την 3η θέση στη regular season της δυτικής περιφέρειας.

Οι Νάγκετς παρατάχθηκαν χωρίς του Μάρεϊ, Γκόρντον, Μπράου και Ουότσον, όμως από την αρχή του αγώνα έδειξαν αποφασισμένοι να πάρουν τη νίκη αν και οι Σπερς τους δυσκόλεψαν αρκετά.

Έτσι, οι «Σβώλοι» εξασφάλισαν την τρίτη θέση και θα αντιμετωπίσουν στα playoffs τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, ενώ οι Σπερς περιμένουν τον αντίπαλό τους από το play in tournament.

O Νίκολα Γιόκιτς με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντένβερ Νάγκετς, με τον ΝτεΆρον Φοξ να ξεχωρίζει για τους Σπερς, έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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