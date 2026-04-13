Οι Λέικερς έκλεισαν την regular season με περίπατο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με το επιβλητικό 131-107

Οι «Λιμνάνθρωποι» που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα playoffs με πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο, πήραν από την αρχή της αναμέτρησης τα ηνία του αγώνα και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Το εύρος του σκορ, μάλιστα έδωσε την δυνατότητα στον Τζέι Τζέι Ρέντικ να ξεκουράσει τους βασικούς του στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς νεαρούς παίκτες των Λέικερς.

Κορυφαίος για τους «Λιμνάνθρωπους» ήταν ο Ντεάντρε Έιτον, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, με τον Ρούι Χατσιμούρα να ακολουθεί επίσης με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπρόνι Τζέιμς που είχε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς σε 17 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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