Οι Σέλτικς έστειλαν τους Μάτζικ με μειονέκτημα στο play in tournament

Οι Μπόστον Σέλτικς μετά από μεγάλη μάχη έκαμψαν την αντίσταση των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 113-108.

Οι Μάτζικ είχαν μεγαλύτερο κίνητρο στην αναμέτρηση, με τους Σέλτικς να ξεκουράζουν αρκετούς βασικούς παίκτες, όμως οι «Κέλτες» πήραν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κάνουν comeback στο δεύτερο ημίχρονο και τα τελευταία λεπτά μετατράπηκαν σε... θρίλερ, όμως οι Σέλτικς άντεξαν και έκλεισαν την regular season με νίκη.

Έτσι, οι Μάτζικ θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τα playoffs μέσω του play in tournament, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Φιλαδέλφεια 76ερς, έχοντας το μειονέκτημα της έδρας, αφού τερμάτισαν 8οι.

Ο Mέιλορ Σάιερμαν με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπόστον Σέλτικς, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει για τους Ορλάντο Μάτζικ έχοντας 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

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