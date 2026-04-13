Οι Σίξερς διέλυσαν τους Μπακς και θα διεκδικήσουν θέση στα playoffs μέσω του play in

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, φτάνοντας με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα (126-106)

Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και δεν βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τα «Ελάφια», που ολοκλήρωσαν την σεζόν με ακόμη μια ήττα.

Οι Σίξερς από την πλευρά τους θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στα playoffs της ανατολικής περιφέρειας μέσα από το play in tournament και περιμένουν να μάθουν αν θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας κόντρα στους Μάτζικ.

Ο Άντρε Ντράμοντ με 12 πόντους, 13 ριμπάουν και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κόρμακ Ράιαν να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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