Οι πέντε ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα playoffs της Euroleague

H νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μακάμπι σε εξ αναβολής αναμέτρηση ξεκαθάρισε σε μεγάλο βαθμό το τοπίο για την απευθείας πρόκριση στα playoffs της Euroleague.

Μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της regular season στην Ευρωλίγκα, πέντε ομάδες έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στα playoffs, με την Χάποελ να γίνεται η πέμπτη ομάδα που «κλείδωσε» την συμμετοχή στην post season.

Έτσι, οι Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ είναι οι πέντε ομάδες που έχουν δεδομένη την παρουσία του στα playoffs της διοργάνωσης και από εκεί και πέρα το τοπίο θα ξεκαθαρίσει τελείως για 6η θέση και κατάταξη για το play in την τελευταία αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας στις 21:45

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρς – Παρί στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 20:30

Dubai BC – Βαλένθια στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου στις 21:30