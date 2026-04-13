Ιτούδης: «Είχαμε πολλούς... haters, θέλουμε περισσότερους γιατί μας δίνουν κίνητρο»

Ο Δημήτρης Ιτούδης σε δηλώσεις του μετά την νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι στάθηκε στους... haters που έχει η ομάδα του από την αρχή της σεζόν, σημειώνοντας πως θέλει περισσότερους γιατί δίνουν κίνητρο στους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι για εμάς, Γνωρίζεται τι διακυβέβεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα ντέρμπι με την Μακάμπι. Θέλω να δώσω τα εύσημα στην Μακάμπι, γιατί στον δεύτερο γύρω προσπάθησε να κυνηγήσει την είσοδο της στα play-in. Όσον αφορά εμάς νομίζω κοντρολάραμε τον ρυθμό από την αρχή και οι παίκτες μου ήταν προσηλωμένοι. Δίνουν συγχαρητήρια σε εκείνος. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ, έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι κόντρα σε μια ταλαντούχα ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι για απόψε που κερδίσαμε μια θέση στα play-offs, είναι σίγουρα ένα επίτευγμα, από την αρχή το έχω πει αυτό. Η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή με τα play-off αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Σίγουρα είχαμε πολλούς... haters, αλλά αυτοί μας δίνουν κίνητρο, θέλουμε και άλλους haters. Οι μάχες συνεχίζονται. Το αξίζαμε σήμερα.»