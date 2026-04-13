Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για να μπει στην 6αδα - Όλα τα σενάρια

Η Χάποελ πήρε το ισραηλινό ντέρμπι κόντρα στην Μακάμπι, «κλείδωσε» τα play-off και φουλάρει για το πλεονέκτημα έδρας. Τι θέλει πλέον ο Παναθηναϊκός για την εξάδα. Αναλυτικά τα σενάρια και η τελευταία αγωνιστική.

Η Χάποελ δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μακάμπι στο Ισραηλινό ντέρμπι, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να «κλειδώνει» πλέον και μαθηματικά τα play-off, βάζοντας πλώρη για την τετράδα και το πλοενέκτημα έδρας.

Το «διπλό» της Χάποελ έβαλε οριστικά τέλος στις όποιες ελπίδες είχε ο Παναθηναϊκός για να καταλήξει στην 5η θέση, καθώς για αυτό το σενάριο θα χρειάζονταν δυο ήττες της ισραηλινής ομάδας από Μακάμπι και Μονακό.

Πλέον ξεκαθαρίστηκε ακόμα περισσότερο το τοπίο αναφορικά για την εξάδα και την συμμετοχή της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στα play-off. Oι «πράσινοι» μπορούν μόνο σε ένα απλό σενάριο να κερδίσουν την παρουσία τους απευθείας στα play-off, καθώς την τελευταία αγωνιστική ζητούν ήττα της Ζαλγκίρις εντός έδρας από την Παρί, ήττα του Ερυθρού από την Ρεάλ στην Μαδρίτη και ταυτόχρονη νίκη τους στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Εφές

Πως βγαίνει ο Παναθηναϊκός από την 7η θέση και κάτω (σε περίπτωση που κερδίσει η Ζαλγκίρις):

Σενάριο πρώτο: Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την Εφές, ο Ερυθρός χάνει από την Ρεάλ, η Μονακό χάνει από την Χάποελ (7ος ΠΑΟ, 8η Ερυθρός, 9η Μονακό).

Σενάριο δεύτερο: Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Ζαλγκίρις να κερδίσει την Παρί, και ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ στην Μαδρίτη (6η Ζαλγκίρις, 7ος Ερυθρός, 8ος Παναθηναϊκός).

Σενάριο τρίτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ, η Μονακό να κερδίσει εντός την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει εντός την Μπάγερν (7ος Ερυθρός, 8η Μονακό, 9ος ΠΑΟ, 10η Μπαρτσελόνα).

Σενάριο τέταρτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ, η Μονακό να χάσει από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει την Μπάγερν (7ος Ερυθρός, 8ος ΠΑΟ, 9η Μονακό, 10η Μπαρτσελόνα).

Σενάριο πέμπτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να χάσει από την Ρεάλ, η Μονακό να χάσει από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει την Μπάγερν (7ος Eρυθρός, 8η Μονακό, 9ος ΠΑΟ, 10η Μπαρτσελόνα).

Κυριακή 12/4

Μακάμπι - Χάποελ: 88-99

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Xάποελ Τελ-Αβίβ 23-14

5) Φενέρ 23-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας στις 21:45

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρς – Παρί στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 20:30

Dubai BC – Βαλένθια στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου στις 21:30