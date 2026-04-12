Παίκτρια του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε η καλύτερη της χρονιάς στο Eurocup!

Το Eurobasket.com ανέδειξε παίκτρια της χρονιάς το… αμερικάνικο λαχείο που βρήκε ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι, τη Σεντόνα Πρινς.

Λίρα εκατό αποδείχθηκε η απόκτηση της Σεντόνα Πρινς από τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι και αυτό διότι η Αμερικανίδα ψηλή του «τριφυλλιού αναδείχθηκε από το Eurobasket.com παίκτρια της χρονιάς στο Eurocup Γυναικών.

Η Σεντόνα Πρινς έδειξε με το καλημέρα τα διαπιστευτήρια της, ούσα ασταμάτητη στην ρακέτα κάτι που απέδειξε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, οδηγώντας την ομάδα της Σελέν Ερντέμ μέχρι και τα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών εκεί που το «τριφύλλι» αποκλείστηκε από την νυν πρωταθλήτρια Μερσίν.

Η Πρινς μέτρησε σε 10 αγώνες μέσους όρους double-double με 16 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ 29/9' συμμετοχής και το Eurobasket.com την ανέδειξε κορυφαία παίκτρια του Eurocup, κορυφαία ψηλή της διοργάνωσης, ενώ την τοποθέτησε και στην καλύτερη πεντάδα.