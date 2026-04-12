«Ένα εκατομμύριο δολάρια το ΝΒA-Out του Χεζόνια, αν υπάρξει κρούση η Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει πολλά»

Σύμφωνα με το «Backdoor podcast», ο Μάριο Χεζόνια έχει ΝΒΑ-Out ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων για το ερχόμενο καλοκαίρι, και εάν ο Κροάτης αποφασίσει να περάσει τον Ατλαντικό, η Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει κάτι ώστε να τον κρατήσει.

Ο Μάριο Χεζόνια αγωνίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όμως ακούγονται διάφορα για το μέλλον του στην ισπανική πρωτεύουσα, και το «Backdoor podcast», το πάει ένα βήμα παρακάτω. Σύμφωνα με πληροφορίες τους, ο «Super Mario» έχει ρήτρα αποδέσμευσης για το ΝΒΑ, που αγγίζει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Μάλιστα σύμφωνα με το podcast, εάν ο Κροάτης αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ρεάλ το καλοκαίρι, οι Μαδριλένοι δεν μπορούν κάνουν τίποτα, εφόσον ο Χεζόνια πληρώσει την ρήτρα του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφεραν στο «Backdoor podcast»

«Δεδομένου ότι υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης για το NBA, εάν έρθει μια προσφορά και ο παίκτης την πληρώσει, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να κάνει πολλά. Παρακολουθούμε την πιθανότητα επιστροφής του Μάριο Χεζόνια στο NBA, μαζί με το προαναφερθέν ενδιαφέρον από το Ντουμπάι»