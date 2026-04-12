Μπανταλόνα: Εκτός έδρας ήττα από την Μανρέσα πριν την ΑΕΚ

Εκτός έδρας ήττα από την Μανρέσα γνώρισε η Μπανταλόνα (87-77) πριν από το Game3 κόντρα στην ΑΕΚ (15/04, 19:30) για το BCL.

To πρώτο δεκάλεπτο ήταν σε απόλυτη ισορροπία από το 1΄μέχρι και το 10', με τους γηπεδούχους να είναι μπροστά με 18-17. Στην δεύτερη περίοδο η Μανρέσα ξέφυγε στο +5 (30-25) και έκλεισε προηγούμενη το ημίχρονο με 39-37.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και πήραν αέρα +15 (54-39), με την Μπανταλόνα να απαντά, μειώνοντας σε 62-56 στο τέλος του δεκαλέπτου. Στην τέταρτη περίοδο παρότι το παιχνίδι ήταν πιο κλειστό, η Μανρέσα έφτασε στην νίκη με 87-77.

Για την Μανρέσα πρωταγωνίστησαν οι Έλι Μπροιυκς με 17 πόντους και Αλεχάνδρο Ρέγες με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για την Μπανταλόνα Μάικ Ρόυζιτς (18π. 7ρ.) και Κάμερον Χαντ (16π. 5ασ.) έκαναν την διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 39-37, 62-56, 87-77