Ρέντικ: «Στόχος το πρωτάθλημα - Κανείς δεν περίμενε να είμαστε στην πρώτη τετράδα»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ τόνισε πως στόχος των Λέικερς είναι το πρωτάθλημα, ενώ έδωσε τα εύσημα και στους παίκτες του για τα όσα έχουν πετύχει και για τις προσδοκίες που έχουν ξεπεράσει.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να κερδίσουν τους Φοίνιξ Σανς και σε συνδυασμό με την ήττα των Χιούστον Ρόκετς «κλείδωσαν» το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs. Πλέον, μένει να φανεί αν απλά θα τερματίσουν τρίτοι ή τέταρτοι.

Μετά το φινάλε του αγώνα με τους «Ήλιους», ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ξεκαθάρισε πως πάντα ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ την ίδια ώρα έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για τα όσα έχουν ήδη πετύχει.

«Κάθε χρόνο από όταν είμαι στο ΝΒΑ στόχος είναι το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος. Όταν εκπροσωπείς τους Λέικερς και παίζεις για τους Λέικερς και προπονείς τους Λέικερς αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος των οπαδών μας.

Ας μην υποτιμήσουμε όσα κατάφερε αυτή η ομάδα στην regular season, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στα play-offs. Διότι το να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα της έδρας και να κερδίσουμε 52 αγώνες, ίσως και 53, αντιμετωπίζοντας όλες τις αντιξοότητες που είχαμε, όχι μόνο τους τραυματισμούς, αλλά και, ξανά, τον θόρυβο. Αυτός θα είναι πάντα εκεί για την ομάδα μας, επειδή πρόκειται για τους Λέικερς» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Τα εύσημα στους παίκτες. Τα εύσημα στο σταφ κράτησε το κεφάλι κάτω και έκανε τη δουλειά του. Και εμείς προπονήσαμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους φέτος, οι παίκτες μας έπρεπε να προσαρμοστούν, έκαναν θυσίες. Πολλοί από αυτούς τους παίκτες για τους οποίους μίλησα βρίσκονται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους. Νομίζω ότι για όλους ήταν μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να εξελιχθούν ως παίκτες, ως προπονητές, ως άνθρωποι

Θα έλεγα ότι είμαι εξαιρετικά περήφανος για την ομάδα μας, τους παίκτες και τους προπονητές μας, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν ολόκληρη τη σεζόν του ΝΒΑ. Νομίζω ότι ίσως μία ή δύο ομάδες το χρόνο δεν έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα και η πορεία τους είναι σχετικά ομαλή. Αλλά για τις περισσότερες ομάδες στο ΝΒΑ, η ικανότητά σου να ανακάμπτεις από την αποτυχία είναι το κλειδί για το συνολικό αποτέλεσμα της σεζόν σου.

Ελπίζεις να κερδίσεις πάνω από 50 παιχνίδια και ελπίζεις να πάρεις το πλεονέκτημα της έδρας στον πρώτο γύρο και να είσαι από τις κορυφαίες ομάδες. Ξέρω ότι κανένας από εσάς δεν μας είχε στην πρώτη τετράδα στην αρχή της σεζόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι περισσότεροι μας είχαν ως ομάδα στα play-In ή ακόμα χειρότερα. Έτσι, έπρεπε να διαχειριστούμε τις προσδοκίες για τους Λέικερς, αλλά και την αρνητικότητα που περιβάλλει κάθε ήττα. Νομίζω ότι η ομάδα μας το έχει διαχειριστεί καλά».