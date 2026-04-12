Λέικερς: Αμφίβολος ο Λεμπρόν για το φινάλε της regular season

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι αμφίβολος για το παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ για το φινάλε της regular season του ΝΒΑ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα ολοκληρώσουν την regular season του ΝΒΑ απέναντι στους Γιούτα Τζαζ. Φυσικά, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, αλλά ενδέχεται να δει ακόμα δύο παίκτες να μένουν εκτός.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο Λεμπρόν Τζέιμς όσο και ο Τζάκσον Χέιζ έχουν πρόβλημα στο αριστερό πόδι και είναι αμφίβολοι για το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν «κλειδώσει» το πλεονέκτημα έδρας και είναι ερωτηματικό μόνο το αν θα τερματίσουν στην τρίτη ή την τέταρτη θέση. Έτσι, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Ρέντικ να μην πάρει κάποιο ρίσκο ενόψει των play-offs.