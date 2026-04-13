Τζέφερσον: «Με ακόμη ένα πρωτάθλημα και MVP ο Σάι θα είναι στο Top-15 των κορυφαίων παικτών»

Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ θα είναι ανάμεσα στους 15 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών με ακόμη ένα πρωτάθλημα και ένα MVP.

Μιλώντας στο «Road Trippin’ Show» ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον αναφέρθηκε στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και είχε μόνο τα καλύτερα να πει.

Τόνισε πως ο αστέρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μπορεί να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, αν κατακτήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα και ένα βραβείο MVP.

«Είναι αυτός ο τύπος. Αν είναι η καλύτερη ομάδα στην regular season, κερδίσουν το πρωτάθλημα και κερδίζει το βραβείο του MVP στους τελικούς, δεν μιλάμε για το Top-25. Μιλάμε για το Top-20, για το Top-15.

Είναι πραγματικότητα. Δείτε το ρεζουμέ του, δύο MVPs της κανονικής περιόδου, δύο MVPs των τελικών. Ο Κέβιν Ντουράντ έχει ένα MVP κανονικής περιόδου και αρκετά βραβεία πρώτου σκόρερ. Ο Σάι φαίνεται πως θα έχει και αυτός αρκετά βραβεία πρώτου σκόρερ» είπε.