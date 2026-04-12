Αμφίβολος ο Γιόκιτς για την τελευταία αγωνιστική - Πιθανό να μείνει εκτός βραβείων

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι αμφίβολος για το ματς των Ντένβερ Νάγκετς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και αν δεν αγωνιστεί θα μείνει εκτός των βραβείων στο τέλος της regular season.

Η regular season του ΝΒΑ πλησιάζει στο τέλος της, με τους Ντένβερ Νάγκετς να αντιμετωπίζουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς για την τελευταία αγωνιστική.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι αμφίβολος για το παιχνίδι και αν δεν αγωνιστεί για τουλάχιστον 20 λεπτά τότε δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τα βραβεία στο τέλος της σεζόν, αφού δεν θα φτάσει τον… μαγικό αριθμό των 65 αγώνων.

Την ίδια ώρα, για τους Νάγκετς εκτός είναι οι Τζαμάλ Μάρεϊ, Άαρον Γκόρντον, Κρίστιαν Μπρον, Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, Κάμερον Τζόνσον, Σπένσερ Τζόουνς και Πέιτον Ουότσον.