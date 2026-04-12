Βαντερμπίλτ για το επεισόδιο με τον Ρέντικ: «Συζητήσαμε και το ξεπεράσαμε»

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο επεισόδιο που είχε με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ είχε ένα επεισόδιο με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ. Ο κόουτς κάλεσε τάιμ άουτ 16” μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου για να βγάλει τον παίκτη εκτός, με τον «Βάντο» να μην αντιδράει ήρεμα και να μην ξαναμπαίνει στο ματς.

Μετά τη νίκη των «Λιμνανθρώπων» απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, ο Βαντερμπίλτ μίλησε για αυτό το περιστατικό. Τόνισε πως συζήτησαν για αυτό και ότι και οι δυο τους το έχουν αφήσει πίσω τους και κοιτάνε μόνο μπροστά.

«Συζητήσαμε για αυτό και το ξεπεράσαμε. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, και δύο αντιληφθήκαμε πως αυτό είναι το γκρουπ που έχουμε. Δεν είναι η ώρα να διαχωριστεί κάποιος. Η ενότητα, ειδικά στο γκρουπ μας τώρα, είναι πολύ σημαντική» ανέφερε.