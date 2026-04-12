ΝΒΑ: Τα σενάρια κατάταξης πριν την τελευταία αγωνιστική

Η regular season του ΝΒΑ πλησιάζει στο τέλος της και όλες οι ομάδες γνώριζουν σε ποιες θέσεις μπορούν να τερματίσουν.

Μόλις μία αγωνιστική απομένει για το φινάλε της regular season του ΝΒΑ. Φυσικά, όλες οι ομάδες θέλουν να τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο, ενώ αρκετές ακόμα δεν έχουν «κλειδώσει» την θέση τους στην βαθμολογία.

Στην δυτική περιφέρεια, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Σαν Αντόνιο Σπερς θα τερματίσουν ως πρώτοι και δεύτεροι αντίστοιχα. Λος Άντζελες Λέικερς και Ντένβερ Νάγκετς διεκδικούν τις θέσεις 3 και 4, ενώ Χιούστον Ρόκετς (5οι), Μινεσότα Τίμπεργουλβς (6οι) και Φοίνιξ Σανς (7οι) έχουν «κλειδώσει» τις θέσεις τους.

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Λος Άντζελες Κλίπερς διεκδικούν τις θέσεις 8-9, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα τελειώσουν την κανονική περίοδο δέκατοι.

Στην ανατολική περιφέρεια έχουν «κλειδώσει» οι πρώτες τέσσερις θέσεις (1. Ντιτρόιτ Πίστονς, 2. Μπόστον Σέλτικς, 3. Νιου Γιορκ Νικς, 4. Κλίβελαντ Καβαλίερς). Πέμπτοι θα τερματίσουν είτε οι Ατλάντα Χοκς είτε οι Τορόντο Ράπτορς.

Στην έκτη θέση μπορούν να τερματίσουν οι Χοκς, Ράπτορς, Ορλάντο Μάτζικ και Φιλαδέλφεια Σίξερς, ενώ οι τρεις τελευταίες μπορούν να καταλήξουν και στις θέσεις 7-8.

Τέλος, Σάρλοτ Χόρνετς και Μαϊάμι Χιτ θα τελειώσουν την regular season στις θέσεις 9-10.

Αναλυτικά η τελευταία αγωνιστική:

13/4

01:00 Μπόστον Σέλτικς - Ορλάντο Μάτζικ

01:00 Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

01:00 Ιντιάνα Πέισερς - Ντιτρόιτ Πίστονς

01:00 Μαϊάμι Χιτ - Ατλάντα Χοκς

01:00 Νιου Γιορκ Νικς - Σάρλοτ Χόρνετς

01:00 Φιλαδέλφεια Σίξερς - Μιλγουόκι Μπακς

01:00 Τορόντο Ράπτορς - Μπρούκλιν Νετς

03:30 Ντάλας Μάβερικς - Σικάγο Μπουλς

03:30 Χιούστον Ρόκετς - Μέμφις Γκρίζλις

03:30 Λος Άντζελες Κλίπερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

03:30 Λος Άντζελες Λέικερς - Γιούτα Τζαζ

03:30 Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς

03:30 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φοίνιξ Σανς

03:30 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Σακραμέντο Κινγκς

03:30 Σαν Αντόνιο Σπερς - Ντένβερ Νάγκετς