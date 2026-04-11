Το «αντίο» του Ραγιάκοβιτς στον Βουγιόσεβιτς: «Απίστευτος άνθρωπος και μέντορας, τα συλλυπητήριά μου»

Το δικό του «αντίο» στον σπουδαίο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς είπε ο προπονητής των Τορόντο Ράπτορς, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς.

Ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, στην συνέντευξη τύπου των Ράπτορς πριν από την αναμέτρηση εναντίον των Μαϊάμι Χιτ, αναφέρθηκε στον θάνατο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, και είπε το δικό του «αντίο» στον «μέντορα» όπως τον αποκάλεσε, πρώην προπονητή της Παρτίζαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς:

«Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος, ένας απίστευτος μέντορας. Προπονούμουν στις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, ενώ εκείνος ήταν στην Παρτιζάν εκείνη την εποχή, προπονώντας την πρώτη ομάδα. Μοιραζόμασταν το ίδιο γυμναστήριο και ήταν γνωστός για το ότι του άρεσε πάντα να «κλέβει» λίγο από τον χρόνο μας και να κάνει επιπλέον δουλειά.

Ακόμα και ως αντίπαλος, ήταν πάντα πρόθυμος να έρθει, να μου μιλήσει και να μου πει: «Αυτό είναι μέρος της προπόνησής μου, μοιράζομαι γνώσεις». Αυτό είναι κάτι που πραγματικά, πραγματικά εκτιμώ. Παρόλο που δεν συνεργαστήκαμε ποτέ, πάντα προσπαθούσε να με βοηθήσει. Πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει όλους τους προπονητές. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στην Παρτιζάν και σε ολόκληρη την κοινότητα του μπάσκετ στη Σερβία».

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