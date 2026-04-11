«Στη Λιουμπλιάνα ο Λούκα Ντόντσιτς, περνά χρόνο με τα παιδιά του»

Ο Λούκα Ντόνσιτς βρίσκεται στη Λιουμπλιάνα σύμφωνα με την «Ekipa» για να δει τα παιδιά του και την οικογένειά του.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στην χώρα του και συγκεκριμένα στη Λιουμπλάνα, ώστε να δει τα παιδιά του και την οικογένειά του γενικότερα, καθώς λόγω των υποχρεώσεών του είχε αν τους συναντήσει αρκετό καιρό.

Ο «Luka Magic» ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και βρίσκεται σε κατάσταση αποθεραπείας αλλά και φυσικής κατάστασης, κάνοντας θεραπείες στην Μαδρίτη από το ιατρό Χαβιέ Μπαρία, της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα λοιπόν με την «Ekipa», ο Ντόντσιτς αφού ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αποθεραπείας ακολουθώντας θεραπευτικό πρωτόκολλο με βλαστοκύτταρα, «πέταξε» για την χώρα του για να περάσει λίγο χρόνο με τα δυο παιδιά του, πριν επιστρέψει εκ νέου στην Ισπανική πρωτεύουσα για να συνεχίσει τις θεραπείες του.