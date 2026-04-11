Πρόεδρος Μπεσίκτας: «Συγχαρητήρια σε όλους, είμαι βέβαιος πως θα πάρουμε το Eurocup»

Ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, Σερντάλ Ανταλί, μοίρασε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της Μπεσίκταε ενώ δήλωσε πως η ομάδα του θα πάρει το Eurocup και θα αγωνιστεί στην Euroleague.

O Σερνάλ Αντάλι συνεχάρη όλη την ομάδα της Μπεσίκτας, τους «αφανείς ήρωες» αλλά και τους πρωταγωνιστές για την φετινή πορεία της Μπεσίκτας στο πρωτάθλημα, αλλά και μέχρι τους τελικούς του Eurocup, ενώ δήλωσε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι το τρόπαιο θα φτάσει στα χέρια του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Μπεσίκτας:

«Αγωνιζόμαστε με αντιπάλους των οποίων τα μπάτζετ είναι πολύ πιο πάνω από τα δικά μας, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Eurocup. Παρά ταύτα, καταφέρνουμε να τους ξεπεράσουμε. Φυσικά, υπάρχει ένα μυστικό, μια μέθοδος πίσω από αυτή την επιτυχία. Ξεκινήσαμε με μια σταθερή δομή και καλή οργάνωση και εμπιστευτήκαμε την ομάδα στα σωστά χέρια. Βελτιωθήκαμε μέρα με τη μέρα και φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Όταν μια τόσο ταλαντούχα και με χαρακτήρα ομάδα ενώνεται, η επιτυχία γίνεται αναπόφευκτη.»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτά τα επιτεύγματα της ανδρικής μας ομάδας μπάσκετ, ειδικά το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Οζκάν Αρσεβέν, τον γενικό διευθυντή Νεντίμ Γιουτζέλ, τον προπονητή Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, όλο το τεχνικό μας επιτελείο, τους παίκτες μας που έδειξαν απίστευτη μάχη στο γήπεδο, όλους όσους εργάζονται στο τμήμα μπάσκετ μας και τους σπουδαίους οπαδούς της Μπεσίκτας που δεν μας αφήνουν ποτέ μόνους όπου κι αν πάμε. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα κερδίσουμε το EuroCup, θα πετύχουμε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία μας και την επόμενη σεζόν θα εκπροσωπήσουμε τον σύλλογό μας και τη χώρα μας στην EuroLeague με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».