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Υπέγραψαν για δύο χρόνια τον Χέιντεν Γκρέι οι Γιούτα Τζαζ

Μπάσκετ
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Οι Γιούτα Τζαζ υπέγραψαν για δύο χρόνια τον Χέιντε Γκρέι ο οποίος αγωνιζόταν στην G League του ΝΒΑ με την φανέλα των Μέιν Σέλτικς.

Οι Τζαζ συνεχίζουν να επενδύουν σε νεαρούς ηλικιακά παίκτες, αποκτώντας  τον Χέιντεν Γκρέι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα της Γιούτα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. 

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν επιλέχθηκε στο draft του NBΑ, αγωνίστηκε στο πανεπιστήμιο του San Diego, και κατάφερε να βρει συμβόλαιο στον «μαγικό κόσμο» από την ομάδα των Τζαζ. Ο Γκρέι μάλιστα θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της νέας του ομάδας και θα ολοκληρώσει την σεζόν συμπαίκτης με τον Λάουρι Μάρκανεν. 

Υπέγραψαν για δύο χρόνια τον Χέιντεν Γκρέι οι Γιούτα Τζαζ