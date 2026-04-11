Υπέγραψαν για δύο χρόνια τον Χέιντεν Γκρέι οι Γιούτα Τζαζ

Οι Τζαζ συνεχίζουν να επενδύουν σε νεαρούς ηλικιακά παίκτες, αποκτώντας τον Χέιντεν Γκρέι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα της Γιούτα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν επιλέχθηκε στο draft του NBΑ, αγωνίστηκε στο πανεπιστήμιο του San Diego, και κατάφερε να βρει συμβόλαιο στον «μαγικό κόσμο» από την ομάδα των Τζαζ. Ο Γκρέι μάλιστα θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της νέας του ομάδας και θα ολοκληρώσει την σεζόν συμπαίκτης με τον Λάουρι Μάρκανεν.
The Utah Jazz are signing guard Hayden Gray to a two-year contract out of the NBA G League's Maine Celtics, agent George S. Langberg of @GSLSportsGroup tells ESPN. The undrafted UC San Diego product lands an NBA deal to finish the season.— Shams Charania (@ShamsCharania) April 11, 2026