Υπέγραψαν για δύο χρόνια τον Χέιντεν Γκρέι οι Γιούτα Τζαζ

Οι Γιούτα Τζαζ υπέγραψαν για δύο χρόνια τον Χέιντε Γκρέι ο οποίος αγωνιζόταν στην G League του ΝΒΑ με την φανέλα των Μέιν Σέλτικς.

Οι Τζαζ συνεχίζουν να επενδύουν σε νεαρούς ηλικιακά παίκτες, αποκτώντας τον Χέιντεν Γκρέι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα της Γιούτα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν επιλέχθηκε στο draft του NBΑ, αγωνίστηκε στο πανεπιστήμιο του San Diego, και κατάφερε να βρει συμβόλαιο στον «μαγικό κόσμο» από την ομάδα των Τζαζ. Ο Γκρέι μάλιστα θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της νέας του ομάδας και θα ολοκληρώσει την σεζόν συμπαίκτης με τον Λάουρι Μάρκανεν.