Γιανάι για την άνοδο του Μίσιτς: «Ευχαριστώ την κυρία Μίσιτς, ελπίζω να παντρευτούν σύντομα»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, φιλοξενήθηκε από την «Mozzart Sport», μιλώντας για την πορεία της ομάδας του, ενώ σε χιουμοριστική διάθεση, ευχαρίστησε την σύντροφο του Βάσα Μίσιτς για την αγωνιστική του άνοδο.

Ο Όφερ Γιανάι μίλησε στην σερβική «Mozzart Sport» για την πορεία της Χάποελ στην φετινή Euroleague, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν και αντιμετωπίζει ακόμα, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον Μίσιτς, βρισκόμενος σε χιουμοριστική διάθεση, ευχαρίστησε την σύντροφό του που «ξεκίνησε να του μαγειρεύει και έχασε κιλά».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης:

«Ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν για εμάς, ξέρετε την κατάσταση στο Ισραήλ. Έπρεπε να μεταφέρουμε την ομάδα δύο φορές αυτή. Είχαμε μόλις επιστρέψει στο Τελ Αβίβ όταν ξεκίνησε ξανά ο πόλεμος, οπότε φύγαμε ξανά και επιστρέψαμε στη Σόφια.

Νομίζω ότι κάνουμε μια αρκετά καλή σεζόν υπό αυτές τις συνθήκες. Παλεύουμε για μια θέση στα playoffs, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Αν κερδίσουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια, θα τερματίσουμε τέταρτοι και θα έχουμε πλεονέκτημα έδρας.

Φυσικά, το να μιλάμε για «πλεονέκτημα έδρας» ενώ παίζουμε στη Σόφια είναι λίγο ειρωνικό. Ειδικά εναντίον του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού , νιώθαμε σαν να παίζαμε εκτός έδρας παιχνίδια. Παρόλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να το εξασφαλίσουμε. Η EuroLeague είναι ένα απίστευτα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Όσον αφορά το φορμάρισμα του Βάσα Μίσιτς:

«Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι ενδιαφέρον. Η κοπέλα του Βάσα άρχισε να του μαγειρεύει. Από τότε, έχει χάσει πέντε κιλά και φαίνεται πολύ καλύτερα σωματικά. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, κυρία Μίτσιτς. Ελπίζω να παντρευτούν σύντομα!»