«Στο 40% οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να τερματίσει στην εξάδα»

Το SDNA ανέλυσε τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής για τους «πράσινους» και τι χρειάζονται για να μπουν στην εξάδα. Επιπρόσθετα, η σελίδα Figurei8ght, έκανε τη δική της ανάλυση με ποσοστά για όλες τις ομάδες ανάλογα τους στόχους τους και ο Παναθηναϊκός έχει ένα 40% για να βρεθεί στην εξάδα, συγκεντρώνοντας έτσι λιγότερες πιθανότητες από τη Ζάλγκιρις (74%) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (66%).
Λιγότερες ελπίδες από το «τριφύλλι» έχει η Μονακό (19%), ενώ απειροελάχιστες έχει ο Ερυθρός Αστέρας (1%). Όσο για τα play in, μία θέση «παίζεται», με ακλόνητο φαβορί την Μπαρτσελόνα (87%) και μεγάλο αουτσάιντερ την Ντουμπάι BC (13%). Αντίστοιχα για την τετράδα μεγάλα φαβoρί για να βρίσκονται εκεί είναι η Ρεάλ Μαδρίτης (97%) και η Φενέρμπαχτσε (95%), σε αντίθεση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (8%).
H τελευταία αγωνιστική (38η):
Πέμπτη 16/4
- 21:00 Βιλερμπάν - Φενερμπαχτσέ
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
- 21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
- 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί
- 20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:00 Ντουμπάι - Βαλένθια
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου
EuroLeague playoffs — Round 37 update 📊— Figurei8ht (@Figurei8ht) April 11, 2026
🟢 TOP‑4 picture remains unchanged
Order may shift, but the top tier is now clearly defined.
Only Hapoel TLV with 8% chances to break in.
🟠 TOP‑6 battle tightened further
✅ Locked: OLY | VAL | FEN | RMD
⚔️ Battle for the last 2… pic.twitter.com/7QFEHO7k4K