«Στο 40% οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να τερματίσει στην εξάδα»

Αουτσάιντερ μεν, αλλά με υπαρκτές πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη εξάδα και να πάρει το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs είναι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τη σελίδα Figurei8ght.

Το SDNA ανέλυσε τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής για τους «πράσινους» και τι χρειάζονται για να μπουν στην εξάδα. Επιπρόσθετα, η σελίδα Figurei8ght, έκανε τη δική της ανάλυση με ποσοστά για όλες τις ομάδες ανάλογα τους στόχους τους και ο Παναθηναϊκός έχει ένα 40% για να βρεθεί στην εξάδα, συγκεντρώνοντας έτσι λιγότερες πιθανότητες από τη Ζάλγκιρις (74%) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (66%).

Λιγότερες ελπίδες από το «τριφύλλι» έχει η Μονακό (19%), ενώ απειροελάχιστες έχει ο Ερυθρός Αστέρας (1%). Όσο για τα play in, μία θέση «παίζεται», με ακλόνητο φαβορί την Μπαρτσελόνα (87%) και μεγάλο αουτσάιντερ την Ντουμπάι BC (13%). Αντίστοιχα για την τετράδα μεγάλα φαβoρί για να βρίσκονται εκεί είναι η Ρεάλ Μαδρίτης (97%) και η Φενέρμπαχτσε (95%), σε αντίθεση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (8%).

H τελευταία αγωνιστική (38η):

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν - Φενερμπαχτσέ

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί

20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Ντουμπάι - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου