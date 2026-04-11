Σβεντ: «Δεν με άφησαν να έρθω στη Euroleague επειδή είμαι Ρώσος»

Τη δυσαρέσκειά του με την κατάσταση που επικρατεί στη Euroleague με τη Ρωσία εξέφρασε ο Αλεξέι Σβεντ.

Ο 37χρονος άσος της Ούνικς Καζάν και πρώην NBAer (Τίμπεργουλβς, Σίξερς, Ρόκετς, Νικς) μίλησε σε σέρβικα Μέσα, όπου αναφέρθηκε στη πιθανότητα που είχε για να επιστρέψει στη Eurolegue, αλλά και στους λόγους που αυτό τελικά δεν συνέβη.

Ο έμπειρος παίκτης αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Ερυθρός Αστέρας για τον ίδιο πριν από τρία χρόνια. «Δεν με άφησαν να έρθω στη Euroleague λόγω της κατάστασης στη Ρωσία και επειδή είμαι Ρώσος. Ξέρω ποιες χώρες δεν με άφησαν να έρθω, ξέρω τι συνέβη. Μίλησα με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά είναι ξεκάθαρο γιατί δεν με άφησαν να έρθω στην Euroleague. Δεν πειράζει, είμαι χαρούμενος έτσι.

Μου λείπει πολύ η Euroleague, πάντα θέλω να παίζω στην ισχυρότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρέπει να περιμένουμε, να υπομείνουμε τα πάντα και μετά θα επιστρέψουμε. Δεν είναι καλό για κανένα άθλημα όταν δεν παίζεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φυσικά και θέλουμε να επιστρέψουμε, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς να λύσουμε αυτά τα προβλήματα».