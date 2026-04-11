Στο γήπεδο ανήμερα του Πάσχα ΠΑΟΚ και Άρης Betsson ενόψει του μεταξύ τους ντέρμπι

Για το μεταξύ τους ντέρμπι ετοιμάζονται ΠΑΟΚ και Άρης Betsson, για την προσεχή Τετάρτη στο «Παλατάκι».

Το εξ αναβολής ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είχε αναβληθεί και μεταφέρθηκε στις 15 Απριλίου. Έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη στις 18:00, όπου είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ, η PAOK Sports Arena αναμένεται κατάμεστη για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον κόσμο του Δικεφάλου να θέλει να εμψυχώσει την ομάδα και ενόψει των τελικών του FIBA Europe Cup.

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν τη Μ. Πέμπτη από την Ισπανία και τη Μούρθια μαζί με την πρόκριση για τον διπλό ευρωπαϊκό τελικό, όπου είδαν τους φίλους της ομάδας να τους αποθεώνουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ο Παντελής Μπούτσκος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του για να αποφορτιστούν και να γεμίσουν τις «μπαταρίες» τους για ένα πολύ απαιτητικό διάστημα που έχουν μπροστά τους.

Μετά το ντέρμπι με τον Άρη (15/4) ο ΠΑΟΚ παίζει ακόμα ένα τοπικό ντέρμπι, στην έδρα του Ηρακλή (18/4), ενώ ακολουθεί ο πρώτος τελικός κόντρα στην Μπιλμπάο (22/4). Έπεται το Μαρούσι ξανά εντός έδρας (25/4) σε μια σειρά αγώνων στη Θεσσαλονίκη και μετά ο δεύτερος καθοριστικός τελικός στην Ισπανία (29/4).

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει ουσιαστικά την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Άρη ανήμερα του Πάσχα (12/4), με όλους τους παίκτες να βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού τιμ. Από την πλευρά τους οι «κιτρινόμαυροι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους τη Μ. Τετάρτη, είχαν ρεπό το Μ. Σάββατο και επίσης θα επιστρέψουν στο γήπεδο για προπονήσεις ανήμερα του Πάσχα.

Μοναδικό πρόβλημα για τον Άρη αποτελεί ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας διεθνής σέντερ έχει σφίξιμο στην αριστερή γάμπα, κάτι που τον έχει κρατήσει εκτός ομαδικών προπονήσεων, όμως υπάρχει η αισιοδοξία στην ομάδα πως θα προλάβει να είναι έτοιμος για το ντέρμπι.