«Βροχή» απουσιών στο ΝΒΑ – 168 παίκτες εκτός στην προτελευταία αγωνιστική

Πρωτοφανείς διαστάσεις πήρε το φαινόμενο των απουσιών στο NBA, καθώς συνολικά 168 παίκτες δηλώθηκαν τραυματίες ή ασθενείς στην προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το παιχνίδι των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, το οποίο θα μπορούσε να είναι ντέρμπι κορυφής, όμως διεξήχθη χωρίς τους αστέρες Νίκολα Γιόκιτς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Η κατάσταση δεν περιορίστηκε εκεί, αφού αρκετές ομάδες επέλεξαν να «ξεκουράσουν» βασικούς παίκτες, είτε επειδή έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα playoffs είτε λόγω βαθμολογικής αδιαφορίας. Ενδεικτικά, οι Μέμφις Γκρίζλις άφησαν εκτός έως και 14 παίκτες.

Ο προπονητής των Θάντερ, Μαρκ Νταϊγκνό, ξεκαθάρισε πως αν δεν είχε «κλειδώσει» η θέση της ομάδας, όλοι θα αγωνίζονταν, υπογραμμίζοντας ότι οι παίκτες «κέρδισαν» το δικαίωμα να προστατεύσουν το σώμα τους μετά από μια απαιτητική σεζόν.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός των Νάγκετς, Ντέιβιντ Άντελμαν, στάθηκε στην περίπτωση του Γιόκιτς, ο οποίος χρειάζεται ακόμη μία συμμετοχή για να φτάσει τα 65 παιχνίδια και να είναι επιλέξιμος για τα βραβεία της σεζόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο τελευταίο ματς.

Τέλος, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, που συμπλήρωσε τα απαιτούμενα παιχνίδια, παραδέχθηκε πως αν είχε ήδη φτάσει το όριο, πιθανότατα δεν θα αγωνιζόταν, επιβεβαιώνοντας την τάση διαχείρισης των παικτών στο φινάλε της regular season.

