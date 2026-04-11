Παναθηναϊκός: «Η αρχή της κληρονομιάς μας - 30 χρόνια από το πρώτο μας αστέρι στην ιστορία»

Πέρασαν 30 χρόνια από μία σπουδαία βραδιά, από την αρχή της... αυτοκρατορίας.

Ο θρίαμβος στο Παρίσι απέναντι στην Μπαρτσελόνα με την τάπα του Στόγιαν Βράνκοβιτς ήταν η πρώτη σελίδα της «δυναστείας» που έχτισε η οικογένεια Γιαννακόπουλου τα επόμενα χρόνια και «η αρχή της κληρονομιάς», όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ήταν η αρχή της δυναστείας. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία από τις πολλές που ακολούθησαν και προκάλεσαν θαυμασμό σε όλη την Ευρώπη. Από την ομάδα που έκανε όλο τον κόσμο να υποκλιθεί στο πέρασμά της.

Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια, στις 11 Απριλίου του 1996, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπαρτσελόνα με 67-66 στο καταπράσινο «Παλέ Ντε Μπερσί» και έφτασε στη κορυφή της Ευρώπης, στο πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών του συλλόγου, προτού ακολουθήσουν οι θρίαμβοι σε Θεσσαλονίκη, Μπολόνια, Αθήνα, Βερολίνο, Βαρκελώνη και ξανά Βερολίνο.

Μπορεί να έχουν ακολουθήσει άλλα έξι τρόπαια, όμως το πρώτο δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ! Ποιος μπορεί να αφαιρέσει από την μνήμη του την πλέον εμβληματική τάπα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ από τον Βράνκοβιτς στον Μοντέρο; Ποιος μπορεί να ξεχάσει την εξαιρετική ομάδα που είχε τότε το «Τριφύλλι», με τους Ντομινίκ Ουίλκινς, Στόγιαν Βράνκοβιτς, Φρακγίσκο Αλβέρτη, Νίκο Οικονόμου, Παναγιώτη Γιαννάκη, Τζον Κόρφα και τα... εργαλεία Χρήστο Μυριούνη, Βαγγέλη Βουρτζούμη και Τζανή Σταυρακόπουλο;

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει φυσικά αυτή τη μέρα και υπενθυμίζει: «30 χρόνια από τη νύχτα που το πρώτο μας αστέρι χαράχτηκε στην ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια για μια απαράμιλλη δυναστεία.

Αυτό ήταν μόνο το πρώτο κεφάλαιο. «Η αρχή της κληρονομιάς μας» ξεκινά τώρα. Ετοιμαστείτε να γιορτάσετε την 30ή επέτειο!».