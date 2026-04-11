Στο χέρι της Μπαρτσελόνα η παραμονή στη δεκάδα και τα play in

Η Μπαρτσελόνα παρότι έχασε στο Μονακό (93-86), βγήκε κατά κάποιον τρόπο κερδισμένη, αφού είδε την Ντουμπάι να… γλιστράει και να χάνει εντός έδρας από την αδιάφορη Αναντολού Εφές (69-85) και έτσι διατήρησε την απόσταση μίας νίκης.
Εφόσον η Ντουμπάι κέρδισε την Εφές, τότε θα ήταν αυτή σε πλεονεκτική θέση, καθώς σε πιθανή ισοβαθμία με την Μπαρτσελόνα έχει το προβάδισμα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τώρα, στην Μπαρτσελόνα αρκεί η νίκη επί της Μπάγερν στην τελευταία αγωνιστική για να σφραγίσει τη δεκάδα και τα play in, την στιγμή που η Ντoυμπάι, περιμένει ήττα των Μπλαουγκράνα και δική της επικράτηση κόντρα στη 2η Βαλένθια.
Στο… κόλπο εισόδου στη δεκάδα πάντως δεν προλαβαίνει να μπει η Μακάμπι, ακόμα και αν κάνει το 2/2 με Χάποελ και Βίρτους στην έδρα της. Και αυτό διότι έχει χάσει δύο φορές από την Μπαρτσελόνα, ενώ ακόμα και σε πιθανή τριπλή ισοβαθμία υστερεί και πιάνει μέχρι την 11η θέση.
Η κατάταξη:
10. Μπαρτσελόνα 20-17
11. Ντουμπάι 19-18
12. Μακάμπι 18-18
H ειδική βαθμολογία
- Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι 1-1 (Ντουμπάι +3π. )
- Μπαρτσελόνα - Μακάμπι 2-0 (Μπαρτσελόνα +31π. )
- Μακάμπι - Ντουμπάι 2-0 (Μακάμπι +2π.)
Οι τελευταίοι αγώνες
- Μακάμπι - Χάποελ (12/4, εξ αναβολής)
- Μακάμπι - Βίρτους (16/4)
- Ντουμπάι - Βαλένθια (17/4)
- Μπαρτσελόνα - Μπάγερν (17/4)