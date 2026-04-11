Στο χέρι της Μπαρτσελόνα η παραμονή στη δεκάδα και τα play in

Πιο ξεκάθαρα είναι πλέον τα πράγματα για την τελευταία θέση της πρώτης δεκάδας που οδηγεί στα play in της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα παρότι έχασε στο Μονακό (93-86), βγήκε κατά κάποιον τρόπο κερδισμένη, αφού είδε την Ντουμπάι να… γλιστράει και να χάνει εντός έδρας από την αδιάφορη Αναντολού Εφές (69-85) και έτσι διατήρησε την απόσταση μίας νίκης.

Εφόσον η Ντουμπάι κέρδισε την Εφές, τότε θα ήταν αυτή σε πλεονεκτική θέση, καθώς σε πιθανή ισοβαθμία με την Μπαρτσελόνα έχει το προβάδισμα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τώρα, στην Μπαρτσελόνα αρκεί η νίκη επί της Μπάγερν στην τελευταία αγωνιστική για να σφραγίσει τη δεκάδα και τα play in, την στιγμή που η Ντoυμπάι, περιμένει ήττα των Μπλαουγκράνα και δική της επικράτηση κόντρα στη 2η Βαλένθια.

Στο… κόλπο εισόδου στη δεκάδα πάντως δεν προλαβαίνει να μπει η Μακάμπι, ακόμα και αν κάνει το 2/2 με Χάποελ και Βίρτους στην έδρα της. Και αυτό διότι έχει χάσει δύο φορές από την Μπαρτσελόνα, ενώ ακόμα και σε πιθανή τριπλή ισοβαθμία υστερεί και πιάνει μέχρι την 11η θέση.

Η κατάταξη:

10. Μπαρτσελόνα 20-17

11. Ντουμπάι 19-18

12. Μακάμπι 18-18

H ειδική βαθμολογία

Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι 1-1 (Ντουμπάι +3π. )

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι 2-0 (Μπαρτσελόνα +31π. )

Μακάμπι - Ντουμπάι 2-0 (Μακάμπι +2π.)

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