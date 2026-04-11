Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ και η κατάταξη μία αγωνιστική πριν τα playoffs

Πλήρες πρόγραμμα στο ΝΒΑ την περασμένη βραδιά με 15 παιχνίδια να διεξάγονται και όλες τις ομάδες να έχουν πλέον 81 παιχνίδια.

Στο παιχνίδι κορυφής στη Δύση οι 3οι Νάγκετς επικράτησαν με 127-107 των πρωτοπόρων Θάντερ με κορυφαίο τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (23π., 17ριμπ.), ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απουσία-ξεκούραση του Νίκολα Γιόκιτς, ενώ για τους Θάντερ, που έπαιξαν χωρίς τον δικό τους αστέρα, τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ξεχώρισε ο Μπράντες Κάρλσεν με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Νίκη στη Δύση και για τους Σπερς κόντρα στους Μάβερικς στο ντέρμπι του Τέξας με 139-120 και τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να σταματάει στους 40 πόντους και να μαζεύει 13 ριμπάουντ, ενώ παράλληλα έφτασε τις 65 συμμετοχές στο φετινό NBA και έτσι μία αγωνιστική πριν το φινάλε της regular season έγινε διαθέσιμος για τα βραβεία της σεζόν.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς και την κατάταξη όπως διαμορφώθηκε μία αγωνιστική πριν την έναρξη των playoffs / play in.