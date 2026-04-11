Με τον 41χρονο ΛεΜπρον Τζέιμς να κάνει ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση, οι Λέικερς κέρδισαν εύκολα τους Σανς με 101-73 και κλείδωσαν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του NBA.

Δεύτερη διαδοχική νίκη και αγκαλιά με την 3η θέση της Δυτικής Περιφέρειας οι Λέικερς, που εξασφάλισαν και τυπικά το πλεονέκτημα έδρας στον 1ο γύρο των playoffs.

Μπορεί οι Ντόντσιτς και Ριβς να έλειπαν ξανά, αλλά ο ΛεΜπρον Τζέιμς ήταν ξανά εκεί και με μία... αρχοντική εμφάνιση, οδήγησε τους "Λιμνάνθρωπους" σε μία άνετη επικράτηση επί των Σανς. Ο "βασιλιάς" τελείωσε το παιχνίδι με ακόμη ένα χορταστικό double-double αλλά και μία τρομερή επίδοση, καθώς έφτασε τις 12.000 ασίστ καριέρας, όντας εκ των κορυφαίων στην ιστορία σε ακόμη μία κατηγορία. Στα 32 λεπτά που αγωνίστηκε μέτρησε 28 πόντους, 12 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, με μόλις δύο λάθη. Βοήθειες πρόσφερε και ο Κέναρντ με 19 πόντους.

Σε πολύ κακή βραδιά επιθετικά οι Σανς, είχαν μόλις δύο διψήφιους παίκτες, με τον Μπρουκς να μένει στους 12 πόντους και τον Ο'Νιλ στους 11 π.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-24, 24-24, 24-16, 20-9