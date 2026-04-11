Νίκη χωρίς τον Γιάννη για τους Μπακς - Ήττα για Μάβερικς και Μπουλς

Οι Μπακς έπαιξαν για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εναντίον των Νετς (125-108).

Τα Ελάφια πήραν μια νίκη σε ένα παιχνίδι που ήλεγχαν τον ρυθμό του και έδειξαν πως όταν υπάρχει συγκέντρωση, η νίκη απέχει μόλις ένα βήμα.

Την ίδια ώρα οι Μάτζικ πέρασαν με επιτυχία από το Σικάγο, ενώ οι Σπερς βρήκαν ακόμη μια νίκη, αυτή την φορά ενάντια των Μάβερικς.

Οι Τζαζ έστησαν πάρτι με καλεσμένους τους Γκρίζλις, σημειώνοντας 147 πόντους, ενώ οι Θάντερ έφυγαν με την ήττα από το Ντένβερ.

Οι αγώνες

Μιλγουόκι Μπακς - Μπρούκλιν Νετς 125-108

Δυναμικά ξεκίνησαν οι Μπακς τον αγώνα, βάζοντας 39 πόντους στην πρώτη περίοδο και έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι Νετς βρήκαν τρόπο να μειώσουν λίγο την συχνότητα σκοραρίσματος του αντίπαλο, αλλά τα Ελάφια είχαν ήδη πάρει το προβάδισμα που ήθελαν.

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε ο αγώνας και στην τρίτη περίοδο, με τους Μπακς να κρατάνε την υπέρ τους διαφορά.

Παρότι ο ρυθμός έπεσε ακόμη περισσότερο στα τέλεια λεπτά, οι Μπακς δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και πήραν τη νίκη με 125-108.

Σικάγο Μπουλς - Ορλάντο Μάτζικ 103-127

Μπορεί οι Μπουλς στην αρχή να έδειχναν πως έχουν θέσει τις βάσεις για την νίκη, όμως οι Μάτζικ κατάφεραν να κάνουν δικό τους στο παιχνίδι και στο τέλος να πάρουν τη νίκη.

Σαν Αντόνιο Σπερς - Ντάλας Μάβερικς 139-120

Οι Ντάλας Μάβερικς πρόβαλαν αντίσταση μέχρι το ημίχρονο, αλλά εκεί οι Σαν Αντόνιο Σπερς που φέτος μοιάζουν ασταμάτητοι, πήραν στα χέρια τους τον αγώνα και πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη.

Ντένβερ Νάγκετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 127-107

Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς πήραν τη νίκη στο σπίτι τους εναντίον των Θάντερ οι οποίοι παρουσιάστηκαν αρκετά αναγνωστικοί, όμως η κακή τέταρτη περίοδος δεν τους άφησε περιθώρια για το διπλό.

Γιούτα Τζαζ - Μέμφις Γκρίζλις 147-101

Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν είχαν οι Τζαζ με τους Γκρίζλις και πανηγύρισαν μια εκκωφαντική νίκη, η οποία είχε φανεί πως θα έρθει από το ξεκίνημα του αγώνα, αλλά κανείς δεν ανέμενε πως θα το σκορ θα ξεφύγει τόσο.