«Κλείδωσαν» τα playoff οι Χοκς - Νίκες για Πίστονς και Χιτ

Χωρίς να ιδρώσουν ιδιαίτερα οι Χοκς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη (124-102) εναντίον των Καβαλίερς και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα playoff.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια Πίστονς, Χιτ, Σέλτικς είχαν σχετικά εύκολες νίκες, την στιγμή που οι Πέισερς γνώρισαν την ήττα από τους Σίξερς, και οι Ράπτορς έφυγαν με άδεια χέρια από την έδρας τωΆώ.

Οι αγώνες

Ατλάντα Χοκς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-102

Ένα εύκολο, όπως εξελίχθηκε παιχνίδι είχαν οι Χοκς, αφού οι Καβαλίερς δεν πρόβαλαν καμία αντίσταση εξ αρχής και η ομάδα από την Αταλάντα πήρε τη νίκη «σβηστά», παρότι το Κλίβελαντ πάλεψε στα τελευταία λεπτά

Σαρλότ Χόρνετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 100-118

Με υπομονή και αρκετή ψυχραιμία στα τελευταία λεπτά, οι Πίστονς κατάφεραν να φύγουν νικητές από την έδρα των Χόρνετς.

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μαϊάμι Χιτ 117-140

Οι Χιτ πέρασαν πανεύκολα από την Ουάσιγκτον, βάζοντας από την αρχή δύσκολα στους Ουίζαρντς, και έφυγαν με ένα εκκωφαντικό διπλό.

Μπόστον Σέλτικς - Νιού Ορλίν Πέλικανς 144-118

Οι «Κέλτες», ξεκίνησαν τον αγώνα με φόρα και δεν σταμάτησαν λεπτό να δυσκολεύουν τους Πέλικανς, οι οποίοι πάλεψαν στην τελευταία περίοδο να βρουν απαντήσεις αλλά δεν ήταν αρκετό και έφυγαν ηττημένοι από την Βοστώνη.

Ιντιάνα Πέισερς - Φιλαδέλφια Σίξερς 95-105

Μπορεί μέχρι την τρίτη περίοδο ο αγώνας να ήταν μοιρασμένος στα δύο, όμως οι Σίξερς στο τελευταίο δωδεκάλεπτο ανέβασαν ρυθμούς και

Νιου Γιορκ Νικς - Τορόντο Ράπτορς 112-95