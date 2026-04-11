Πώς διεξάγονται τα play in - Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων

Το SDNA αναλύει το σύστημα διεξαγωγής, ποιοι διασταυρώνονται μεταξύ τους, ποια ομάδα έχει τη δεύτερη ευκαιρία και ποια… μόνο μία. Αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων.

Η 7η ομάδα της βαθμολογίας θα δώσει μάχη με την 8η, με την νικήτρια να τερματίζει στην έβδομη θέση στην τελική κατάταξη και θα πέσει πάνω στην 2η.

Ο 9ος του βαθμολογικού πίνακα θα παίξει με τον 10ο, με τον ηττημένο να αποκλείεται και ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο από την μονομαχία 7ου και 8ου.

Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα πέσει πάνω στον 1ο της βαθμολογίας στην διαδικασία των playoff, τα οποία ξεκινούν στις 28/4 και θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 13/5.

Οι ημερομηνίες

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 21/4 (Τρίτη) για τις θέσεις 7-8 και 9-10 και η συνέχεια θα δοθεί στις 24/4 (Παρασκευή)όπου θα παίξει ο ηττημένος από την μονομαχία μεταξύ 7ου και 8ου και ο νικητής από την μάχη μεταξύ 9ου και 10ου.