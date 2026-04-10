Το πανόραμα της Euroleague μία… στροφή πριν το φινάλε της regular season

Δείτε τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής της Euroleague και το πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.

Η Μονακό πήρε μία μεγάλη νίκη και «κλείδωσε» τa play-in (93-86), ενώ την ίδια ώρα έκανε πολύ δύσκολο το έργο της Μπαρτσελόνα. Η Εφές με το «διπλό» της δυσκόλεψε την ζωή της Ντουμπάι (69-85), η οποία θα προσπαθήσει στην τελευταία αγωνιστική να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα.

«Διπλό» πανηγύρισε και η Ζαλγκίρις κόντρα στην Παρτιζάν και βρίσκεται πολύ κοντά στα play-offs (74-83), ενώ η Μπασκόνια κατάφερε να κερδίσει την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία (72-82).

Τέλος, ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την Βιλερμπάν και «σφράγισε» την συμμετοχή στα play-in (93-106).

Δείτε εδώ τα σενάρια για να περάσει απευθείας στα play-offs ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (37η):

9/4

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 85-89

Φενερμπαχτσέ - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84

Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

10/4

Μονακό - Μπαρτσελόνα 93-86

Ντουμπάι - Αναντολού Εφές 69-85

Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια 72-82

Παρτιζάν - Ζαλγκίρις Κάουνας 74-83

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 93-106

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Φενερμπαχτσέ 23-14

5) Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29

H τελευταία αγωνιστική (38η):

12/4

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ (εξ αναβολής)

16/4

21:00 Βιλερμπάν - Φενερμπαχτσέ

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

17/4

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί

20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Ντουμπάι - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου