Το πανόραμα της Euroleague μία… στροφή πριν το φινάλε της regular season

Η Μονακό πήρε μία μεγάλη νίκη και «κλείδωσε» τa play-in (93-86), ενώ την ίδια ώρα έκανε πολύ δύσκολο το έργο της Μπαρτσελόνα. Η Εφές με το «διπλό» της δυσκόλεψε την ζωή της Ντουμπάι (69-85), η οποία θα προσπαθήσει στην τελευταία αγωνιστική να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα.
«Διπλό» πανηγύρισε και η Ζαλγκίρις κόντρα στην Παρτιζάν και βρίσκεται πολύ κοντά στα play-offs (74-83), ενώ η Μπασκόνια κατάφερε να κερδίσει την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία (72-82).
Τέλος, ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την Βιλερμπάν και «σφράγισε» την συμμετοχή στα play-in (93-106).
Δείτε εδώ τα σενάρια για να περάσει απευθείας στα play-offs ο Παναθηναϊκός AKTOR.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (37η):
9/4
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 85-89
Φενερμπαχτσέ - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84
Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
10/4
Μονακό - Μπαρτσελόνα 93-86
Ντουμπάι - Αναντολού Εφές 69-85
Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια 72-82
Παρτιζάν - Ζαλγκίρις Κάουνας 74-83
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 93-106
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 25-12
2) Βαλένθια 24-13
3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
4) Φενερμπαχτσέ 23-14
5) Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15
7) Ερυθρός Αστέρας 21-16
8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16
9) Μονακό 21-16
10) Μπαρτσελόνα 20-17
11) Ντουμπάι 19-18
12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18
13) Μπάγερν Μονάχου 17-20
14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20
15) Παρί 15-22
16) Παρτιζάν 15-22
17) Μπασκόνια 13-24
18) Βίρτους Μπολόνια 13-24
19) Αναντολού Εφές 12-25
20) Βιλερμπάν 8-29
H τελευταία αγωνιστική (38η):
12/4
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ (εξ αναβολής)
16/4
21:00 Βιλερμπάν - Φενερμπαχτσέ
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
17/4
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί
20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Ντουμπάι - Βαλένθια
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου