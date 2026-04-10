Συγκίνηση: Το βίντεο-αφιέρωμα της Παρτιζάν για τον θρυλικό Βουγιόσεβιτς (vid)

Δείτε το συγκινητικό βίντεο με το οποίο η Παρτιζάν είπε το δικό της «αντίο» στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς πριν το ματς με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Πριν από δύο μέρες ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών. Ο θρυλικός προπονητής είχε «γράψει» τη δική του ιστορία με την Παρτιζάν και ο σερβικός σύλλογος τίμησε την μνήμη του με ένα όμορφο βίντεο.

Πιο συγκεκριμένα, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 37η αγωνιστική της Euroleague, ένα συγκινητικό βίντεο έπαιξε στο Jumbotron, με την Παρτιζάν να λέει το δικό της «αντίο» στον Βουγιόσεβιτς.

Δείτε το βίντεο: