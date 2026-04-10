Θέλει να πάει κόντρα στην «κατάρα»…

Η κατάρα της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια της Euroleague κυνηγάει τον Ολυμπιακό- και όχι μόνο-, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν πως δεν πιστεύουν σε… κατάρες και δείχνουν ικανοί και έτοιμοι να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Μετά και το διπλό στην Σόφια δεν την γλιτώνει την… καταραμένη πρώτη θέση ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να ταξίδεψαν με απουσίες στην Βουλγαρική πρωτεύουσα, να ήταν πιο άνετοι βαθμολογικά, καθώς μετά τη νίκη επί της Ρεάλ στο ΣΕΦ «κλείδωσαν» την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας, ωστόσο σε ένα ακόμα παιχνίδι απέδειξαν πως είναι ΟΜΑΔΑ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στην διάθεση του Μόρις και Νιλικίνα στα γκαρντ, τον Εβάν Φουρνιέ που δεν… ακούμπησε ούτε με την Ρεάλ λόγω στομαχικών διαταραχών και την γνωστή απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς που όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει την ερχόμενη εβδομάδα για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Κι όμως ο Έλληνας τεχνικός βρήκε τις λύσεις να πάρει ένα διπλό, που όπως όλα δείχνουν του έδωσε και την πρώτη θέση. Ο Ολυμπιακός παρά το κακό ξεκίνημα πήρε πράγματα από πολλούς παίκτες. Ο Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, είδε τον Βεζένκοφ να μην είναι σε καλό φεγγάρι, επιστράτευσε τον Πίτερς, με τον Αμερικανό ψηλό να τον δικαιώνει απόλυτα.

Ο Ντόρσεϊ, όπως γράψαμε πριν δυο 24ώρα είναι ο… βασιλιάς στο παιχνίδι των Πειραιωτών, με τον ομογενή γκαρντ να συνεχίζει σε MVP mode, ενώ ο Ντόντα Χολ είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Αμερικανός ψηλός ήρθε την φετινή σεζόν ως δεύτερος ψηλός πίσω από τον Μιλουτίνοφ, έδειξε να μην ανταποκρίνεται πλήρως στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, υποβαθμίστηκε σε τρίτος με την έλευση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τότε άλλαξε το… τσιπάκι του. Παράλληλα αναφορά πρέπει να γίνει και στον Κόρι Τζόσεφ που δείχνει ότι είναι πιο πάνω στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζώκα και του rotation της ομάδας σε σχέση με τον Μόντε Μόρις, με τον Καναδό άσο να δείχνει «τσαγανό» στο παιχνίδι του, παίζοντας περισσότερο με το μυαλό και την εμπειρία του.

Στα αγωνιστικά δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην επιστροφή του Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος είχε να πατήσει παρκέ 307 μέρες, από τον Ιούνιο του 2025 και τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ο «γίγαντας» των Πειραιωτών έδειξε ότι δεν έλειψε ούτε μια μέρα. Με την είσοδο έκανε αυτό που έμαθε να κάνει καλά, μοίρασε την μπάλα στους συμπαίκτες του (4ασ.) και γενικά η εικόνα του ήταν θετική.

Δεν πιστεύουν σε… κατάρες

Ο Ολυμπιακός με νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο την τελευταία αγωνιστική «κλειδώνει» την πρωτιά αδιαφορώντας για το τι θα κάνουν οι άλλοι. Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να τερματίσουν πρώτοι ακόμα και αν χάσουν από την ιταλική ομάδα, αρκεί να ηττηθεί και η Βαλένθια στο Σεράγεβο από την Ντουμπάι.

Αν μη τι άλλο οι φίλοι της ομάδας του Λιμανιού δε βλέπουν με καλό μάτι την πρώτη θέση. Άλλωστε είδαν και… έπαθαν τα τελευταία τρία χρόνια. Θυμίζουμε πως αν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην πρώτη θέση την φετινή σεζόν, θα είναι η 3η φορά την τελευταία τετραετία (2023-2025-2026).

Η… κατάρα της πρώτης θέσης από τότε που άλλαξε το σύστημα της διοργάνωσης (2016-17) ακολουθεί όλες τις ομάδες και μαζί τον Ολυμπιακό. Ρεάλ (2017), ΤΣΣΚΑ (2018), Φενέρ (2019), Μπαρτσελόνα (2021 και 2022), Ολυμπιακός (2023), Ρεάλ (2024), Ολυμπιακός (2025) έχουν ένα κοινό. Τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια και το μόνο που τελικά κατέκτησαν ήταν η… αίγλη του να είσαι πρώτος σε ένα μαραθώνιο. Έφτασαν στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιαν.

Ο οργανισμός των Πειραιωτών ωστόσο δεν πιστεύει σε κατάρες. Ο Ολυμπιακός αυτή την σεζόν έχει δείξει ότι είναι σταθερός στα αποτελέσματα του – φυσικά με τα αγωνιστικά του σκαμπανεβάσματα – με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στα χέρια του ένα ποιοτικό και γεμάτο, σε όλες τις θέσεις, ρόστερ. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει περισσότερο από τους «ερυθρόλευκους» είναι η έννοια της ομάδας που δείχνει ικανή να φτάσει στην κορυφή του βουνού ή πιο συγκεκριμένα του ΟΑΚΑ...