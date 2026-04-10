ΠΑΟΚ: Ο Μπέβερλι έβγαλε live την υποδοχή του κόσμου και η FIBA του έστειλε… μήνυμα! (vid)

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν με συνθήματα το απόγευμα της Μ. Πέμπτης την αποστολή της ομάδας από την Ισπανία μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Μούρθια.

Οι ασπρόμαυροι προκρίθηκαν στους τελικούς του Europe Cup, όπου απέναντι στην Μπιλμπάο θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Την αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατέγραψε σε Live μετάδοση στα social media του ο Πατρικ Μπέβερλι, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «για αυτό απολαμβάνω να παίζω στην Ευρώπη».

Η FIBA, που είναι η διοργανώτρια αρχή, είδε το βίντεο και απάντησε στον Αμερικανό άσο του ΠΑΟΚ, αναφέροντας: «Δεν μπορώ να περιμένω να βιώσει ο Μπέβερλι την ατμόσφαιρα στους τελικούς».

Εκεί, όπου τα δύο γήπεδα θα είναι κατάμεστα και φυσικά το PAOK Sports Arena θα τραβήξει πάνω του τα φώτα με τους 8.500 και πλέον φιλάθλους του να γεμίζουν το γήπεδο.