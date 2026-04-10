Κάνουν waive τον Ροζίερ οι Χιτ

Οι Μαϊάμι Χιτ θα κάνουν waive τον Τέρι Ροζίερ και έτσι θα ελευθερώσουν μία θέση στο ρόστερ τους.

Ο Τέρι Ροζίερ δεν αγωνίζεται στο ΝΒΑ από τον Οκτώβριο, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση στοιχηματισμού που… έσκασε σαν «βόμβα» στην λίγκα.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι Μαϊάμι Χιτ πήραν την απόφαση να τον αποδεσμεύσουν και έτσι θα ελευθερώσουν μία θέση στο ρόστερ τους ενόψει της post-season και των play-in.

Ο 32χρονος είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν έναντι 26.643,031 δολαρίων.