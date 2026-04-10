Κάνουν waive τον Ροζίερ οι Χιτ

Ο Τέρι Ροζίερ δεν αγωνίζεται στο ΝΒΑ από τον Οκτώβριο, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση στοιχηματισμού που… έσκασε σαν «βόμβα» στην λίγκα.
Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι Μαϊάμι Χιτ πήραν την απόφαση να τον αποδεσμεύσουν και έτσι θα ελευθερώσουν μία θέση στο ρόστερ τους ενόψει της post-season και των play-in.
Ο 32χρονος είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν έναντι 26.643,031 δολαρίων.
The Miami Heat are waiving guard Terry Rozier today, sources tell ESPN. Rozier had been placed on leave by the NBA since October after federal indictments into sports gambling activity. Miami will open up a roster spot. pic.twitter.com/AV9lRxPLjB— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2026